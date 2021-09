Trinkwasser in Selters abkochen

Wegen der Belastung mit coliformen Bakterien muss in Selters das Trinkwasser abgekocht werden. Symbolfoto: dpa-Bildfunk

SELTERS - In Selters muss das Wasser abgekocht werden. Der Grund: Bei der Untersuchung des Trinkwassers sind coliforme Keime, also Bakterien, im Wasser in den Ortsteilen Eisenbach, Münster und Niederselters festgestellt worden. Das hat die Gemeinde Selters am Montag mitgeteilt.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Limburg-Weilburg wird das Trinkwasser deshalb vorsorglich gechlort. Den Bürgern wird empfohlen, das Trinkwasser vor dem Verzehr abzukochen.