Unfall mit zwei Schwerverletzten in Selters

Zwei Menschen wurden bei einem Unfall in Niederselters schwer, zwei weitere leicht verletzt.

SELTERS - Am späten Freitagabend kam es gegen 23.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Niederselters. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein eine 24-Jährige aus Hadamar mit ihrem Kia von der Straße "Am Schwimmbad" auf die B 8. Vermutlich habe sie nicht auf den dortigen Verkehr geachtet. Ein 18-Jähriger aus Bad Camberg, welcher die B 8 von Limburg nach Bad Camberg befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Kia. Die Fahrerin des Kia und ein Mitfahrer des 18-jährigen Audi-Fahrers mussten schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Der Fahrer des Audi und ein weiterer Mitfahrer wurden leicht verletzt, wobei der Fahrer des Audi in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 22.000 Euro.