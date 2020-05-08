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Freitag, 08.05.2020 - 03:00
3 min

Von Selters aus auf Tour: Corona bremst Antonia aus Tirol aus

Den Selterser Ortsteil Eisenbach hatte Antonia aus Tirol eigentlich zum Startpunkt für ihre neue Tour auserkoren - nun sitzt die Sängerin wegen Corona auf Mallorca fest.

Von Andreas E. Müller
Antonia aus Tirol beim Training mit ihrem EMS (Easy Motion Skin) Anzug im Garten ihrer Finca auf Mallorca. Foto: Globe4Music

Antonia aus Tirol beim Training mit ihrem EMS (Easy Motion Skin) Anzug im Garten ihrer Finca auf Mallorca. Foto: Globe4Music

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