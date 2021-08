Wer war der unbekannte Beobachter in Münster?

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SELTERS-MÜNSTER - Selters-Münster (red). Im Laufe des Dienstags sind Einbrecher in Münster in ein Wohnhaus in der Straße "Am Hölzersbach" eingebrochen und haben dabei in Abwesenheit der Bewohner mehrere Räume durchsucht.

Gegen 15 Uhr stellten die Eigentümer den Einbruch fest und informierten die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge brachen die Unbekannten zuvor gewaltsam über ein Terrassenfenster in das Gebäude ein und machten sich sogleich daran, mehrere Räume nach Wertsachen zu durchwühlen. Im Anschluss flüchteten die Täter unbemerkt - ohne dabei Beute gemacht zu haben. Nach Angaben von Zeugen könnte ein unbekannter Mann im Zusammenhang mit der Tat stehen, der an den Tagen vor dem Einbruch im Bereich rund um die Straße "Am Hölzersbach" aufgefallen war.

Es habe sich dabei um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten und etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Figur und dunkelbraunen Haaren gehandelt. Dieser sei mit einem langärmeligen Kapuzenpullover und einer hellen Jeanshose bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zu der Person oder der Tat unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.