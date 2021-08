16-Jährige sitzt bei Unfall in Villmar am Steuer

Eine 16-Jährige verursacht am Mittwochabend in Villmar einen Unfall. Symbolfoto: Harald Kaster

VILLMAR-WEYER - Einen Führerschein hatte die 16-Jährige nicht, ans Steuer setzte sie sich aber trotzdem - und baute einen Unfall. Auf die Jugendliche kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Am späten Mittwochabend, teilte die Polizei mit, verursachte die 16-Jährige auf einem Parkplatz in der Straße "Niedermühle" in Weyer den Unfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Heranwachsende mit einem Peugeot auf dem Parkplatz eines Sportvereins umher und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Eingangstor des Geländes.

Die Polizei stellte dann fest, dass die 16-Jährige keinen Führerschein hatte. Außerdem gab es Hinweise darauf, dass der Fahrt Alkohol- und Drogenkonsum vorausgegangen war. Eine Blutentnahme war die Folge. Gegen die Heranwachsende wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Auto musste im Anschluss abgeschleppt werden.

Am Fahrzeug sowie dem Eingangstor entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.