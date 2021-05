23 Menschen im Pflegeheim infiziert

Zwölf Bewohner und elf Mitarbeiter im Senioren-Zentrum Lahnblick sind mit dem Coronavirus infiziert. Archivfoto: Sabine Gorenflo

LIMBURG-WEILBURG - 611 Menschen sind im Landkreis mit Stand Dienstag, 4. Mai, aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Kreisverwaltung registriert damit 100 neue Infektionen. Einen Ausbruch gibt es in einer Einrichtung in Villmar. Im Senioren-Zentrum Lahnblick sind 23 Menschen betroffen.

Dies teilt Bernhard Rössler, Pressesprecher der Hildegard-von-Bingen-Gruppe, zu der auch das Villmarer Pflegeheim gehört, auf Nachfrage mit. Zwölf Bewohner und elf Mitarbeiter seien infiziert. Insgesamt hat das Haus Lahnblick 60 Bewohner und 68 Mitarbeiter. Nach drei positiven Tests war ein Besuchsverbot verhängt worden und die komplette Einrichtung am Montag in Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt getestet worden.

Grund für den Ausbruch ist unklar

"Wir sind sehr vorsichtig", sagt Rössler. Wieso es zu dem Ausbruch kam, kann er nicht genau sagen. "Wir haben uns an alle vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen gehalten", betont der Pressesprecher. Neben dem Besuchsverbot seien sofort weitere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden. Alle Bewohner blieben zurzeit auf ihren Zimmern und würden immer von den gleichen Mitarbeitern betreut. Diese würden vorsichtshalber derzeit unter Vollschutz mit FFP2-Maske, Haube, Schürze und Handschuhen arbeiten.

Fast alle Bewohner sind geimpft

Rössler erklärt weiter, dass "so gut wie alle Bewohner" und die Hälfte der Mitarbeiter geimpft seien. "Die vollständige Impfung schützt jedoch nicht davor, sich mit dem Virus zu infizieren", gibt er zu bedenken. Sie schütze jedoch vor einem schweren Verlauf der Krankheit. Derzeit seien in dem Villmarer Senioren-Zentrum auch keine schweren Verläufe feststellbar. Alle Mitarbeiter würden generell vor Dienstbeginn getestet.

Die kreisweite Inzidenz, das teilt die Kreisverwaltung mit, beträgt derweil 179,7, am Vortag waren es 178,0.

Insgesamt gab es im Landkreis 8606 bestätigte Fälle. Bei 1760 Fällen wurde eine Mutation nachgewiesen. 7732 Personen sind inzwischen genesen, 41 mehr als am Dienstag. Von den aktuell Infizierten sind 331 Personen von einer Mutation betroffen. 1217 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 263 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben, zuletzt jeweils eine Person in Krankenhäusern in Weilburg und Wiesbaden. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 63 Corona-Infizierte, 48 Personen im Normalpflegebett und 15 im Intensivbett.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang 35 435 Menschen die Erstimpfung erhalten.