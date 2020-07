40.000 Euro Schaden nach Einbruch bei RSV Weyer

(Symbolfoto: Harald Kaster)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VILLMAR-WEYER - Diebe sind auf das Sportgelände des RSV Weyer eingedrungen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat sich der Einbruch in der Nacht auf Freitag ereignet. Die Täter hebelten zuerst die Tore zum Gelände auf, um so zu den Garagen zu gelangen. Auch die Garagentore wurden laut Polizei mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Daraus entwendeten die Täter mehrere Elektrowerkzeuge und Rasentraktoren.

Der angerichtete Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 40.000 Euro. Die Beamten nehmen unter Telefon 06431-91400 Hinweise entgegen.