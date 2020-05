Ab Samstag endlich wieder ins Museum

Es geht endlich wieder los: Sonntag öffnet das Lahnmarmor-Museum wieder. Foto: Museum

Villmar (red). Endlich: Am Samstag, 16. Mai, öffnet das Lahnmarmor-Museum in Villmar nach der Corona-Pause wieder seine Türen für die Besucher. "Wir sind für die restliche Museumssaison 2020 gut gerüstet. Unser Museum und unser Programm wurden an die Hygieneempfehlungen des Hessischen Museumsverbandes angepasst. So können derzeit leider keine Gruppen geführt werden. Wir freuen uns aber auf viele Einzelbesucher und Familien", erklärt Hermann Hepp vom Stiftungsvorstand.

Höhepunkt zum

Tag des Museums

Ursula Alban vom Förderverein berichtet: "Der Verein Lahnmarmor-Museum hat die Zwangspause für Investitionen im Museum genutzt."

Rudolf Conrads vom Stiftungsbeirat freut sich darauf, ab dem Wochenende die Ausstellung "Prof. Elmar Hillebrand - ein Kölner Bildhauer in Villmar" zeigen zu können. "Diese Ausstellung ist ein echtes Highlight zum Internationalen Museumstag am Sonntag", sagt Conrads. Über eineinhalb Jahre hat er diese Ausstellung zusammen mit dem Sohn von Elmar Hillebrand, dem Bildhauer Johannes Hillebrand, vorbereitet. Am Sonntagnachmittag wird er im Museum für Auskünfte zur Verfügung stehen.

Die Ausstellung zeigt das Leben des Künstlers Elmar Hillebrand und sein umfassendes persönliches Netzwerk. Hierzu gehörten nicht nur zahlreiche Architekten, sondern auch so bekannte Künstler wie Josef Beuys und Günter Grass oder auch der Limburger Bildhauer Karl Matthäus Winter, der wie Hillebrand an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert hat. Ein Höhepunkt der Ausstellung ist die Geschichte des Severinsdenkmals, das heute über das Zentrum Kölns wacht und vor über 50 Jahren in Villmar entstanden ist.

DAS LAHNMARMOR-MUSEUM Die Öffnungszeiten des Museums: Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die Eintrittspreise: 4,50 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro für Schüler, Studenten, Behinderte ermäßigt, 10,00 Euro für Familien (max. 2 Erwachsene, bis zu 2 Kinder), Kinder unter 7 Jahre Eintritt frei

Viele der in der Ausstellung zu sehenden Fotos sind in Villmar und im Steinmetzbetrieb Engelbert Müller aufgenommen worden. So wird unter anderem der kürzlich verstorbene Bildhauer Walter Schmitt aus Aumenau zu sehen sein, der mehr als ein Jahr lang aus einem 30 Tonnen Block Carraramarmor das Kölner Severinsdenkmal schlug.

Die Ausstellung zeigt auch exemplarisch an sechs Projekten die Entstehung von Hillebrands Kunstwerken. "Professor Hillebrand ist 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs eindeutig als einer der großen Kulturpioniere der Nachkriegszeit anzusehen, der sowohl wichtige Beiträge zur kulturellen Neuorientierung Deutschlands nach dem Nationalsozialismus geleistet als auch zum Wiederaufbau bedeutender Kulturdenkmäler beigetragen hat", meint Ausstellungskurator Conrads.

Das für den Internationalen Museumstag, 17. Mai, vorgesehene Erzählcafé kann nicht stattfinden und muss wegen der Corona-Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.