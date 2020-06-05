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Freitag, 05.06.2020 - 12:30
6 min. inkl. Video

Abgesagt: Kein „Tells Bells“, kein Punkrock-Festival in Villmar

Abseits des Mainstreams – dieses Konzept lockt bis zu 3.500 Gäste in den kleinen Ort bei Limburg. In diesem Jahr bleibt der Sportplatz leer: Was verpassen wir ohne „Tells Bells“?

Denise Kopyciok: Volontärin
Von Denise Kopyciok
Volontärin

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Mehrere Tausend Festivalliebhaber kommen jeden Sommer in den kleinen Ort bei Limburg. Foto: Tells Bells

Mehrere Tausend Festivalliebhaber kommen jeden Sommer in den kleinen Ort bei Limburg. (Foto: Tells Bells)

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Die Serie


Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
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Weiterführende Links
Dossier: Welche Festivals gibt es in der Region?
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