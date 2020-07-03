Freitag, 03.07.2020 - 15:00
4 min
Akteneinsichtsausschuss prüft Verträge in Villmar
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
IxyZGR1OHvNgVRImVTqynUDtqJ0tMTIhVRguqJM2MKW0pzSaVToQiUVtMTSmVSMcoTkgLKWypvODMzSlpzuuqKZtqJ5xVTEcMFOYnJ5xMKWaLKW0MJ5mnKE1LKEco246VRIcovOOn3EyozIcoaAcL2u0p2S1p3AwnUImplO3nKWxVSIhqTIloTSaMJ4tqJ5xVRSvp3OlLJAbMJ4tMTS6qFO1oaEypvOxnJHtGUIjMFOhMJugMJ4hVRqyMz9lMTIlqPObLKDtMTyyVSOlj7kzqJ5aVTEcMFOTpzSeqTyiovOxMKVtDJg0nKMyovOOoUEypz5uqTy2MFOJnJkfoJSlVPuODILcYvORLKZtHTSloTSgMJ50VTuuqPOcovOmMJyhMKVtH2y0raIhMlOuoFORo25hMKWmqTSaLJWyozDtMTyyVSc1p2SgoJIhp2I0raIhMlOxMKZtDKImp2AbqKAmMKZtLKIzVTEyovOKMJptM2IvpzSwnUDh
ETIlVRSeqTIhMJyhp2ywnUEmLKImp2AbqKAmVUAioTjtp2ywnPO6qJ0tMJyhMJ4toJy0VTEyoFOYLKIzVTEyplODMzSlpzuuqKAyplOxqKWwnPOxnJHtE2IgMJyhMTHtLzImL2wQcTM0nJqyovjtraIgVTShMTIlMJ4tLJWypvOuqJAbVT1cqPOvMKA0MJuyozEyovOJMKW0pfBxM2HtqJ5xVRSvp3OlLJAbMJ4traqcp2AbMJ4tE2IgMJyhMTHtqJ5xVTguqTuioTymL2uypvOYnKWwnTIhM2IgMJyhMTHtraIgVSEbMJ1uVRgcozEypzqupaEyovO1ozDtF3WcpUOyYt==
ETSmVSOzLKWlnTS1plOaMJwQgaW0YPO3nJHtMTSmVSAwnUqyp3Eypz5bLKImYPOcovOxMJ0tMTyyVRglnKOjMFO1oaEypzqyLaWuL2u0VTymqPO1ozDtMKW3MJy0MKW0VUqypzEyovOmo2kfYPO6qJ0tnTymqT9lnKAwnTIhVRIhp2IgLzkyVTShVTEypvOJnJkfoJSlMKVtF2ylL2uyYvOIoFOxMKAmMJ4tJaIeqJ5zqPObLKE0MFOyplOxqKWwnPOxnJHtE3YQiT5xqJ5aVTEypvOhMKIyovOUpz/Qa3OzLKWlMJxtoTShM2HtETymn3Imp2yiozIhVTqyM2IvMJ4hVRSgVRIhMTHtq2SlVTEcMFOSoaE0j6E1p2AbqJ5aVTyhVSMcoTkgLKVtM3Wij58fVTEyoz4tG2WypzWlMJAbMJ4tqJ5xVR5cMJEypzWlMJAbMJ4tq3IlMTIhVTybpzHtGJy0qTIfpUIhn3EyYt==
AKTENEINSICHTSAUSSCHUSS
Ein Akteneinsichtsausschuss ist zu bilden, wenn es ein Viertel der Gemeindevertreter oder eine Fraktion verlangt. Das ist in der Hessischen Gemeindeordnung festgehalten.
Die Akteneinsicht ist eine Kontrollmöglichkeit der Gemeindevertretung, die die Verwaltung der Gemeinde und die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes überwacht. Zu diesem Zweck kann sie in bestimmten Angelegenheiten Einsicht in die Akten durch einen von ihr bestimmten oder gebildeten Ausschuss fordern.
ETyyVRSOIvOmMJxtMTS2o24tj7kvMKW6MKIaqPjtMKZtM2IvMFOOoUEypz5uqTy2MJ4traIgVTgip3EmpTyyoTyaMJ4tDKImLzS1VTEyplOGL2u3MKA0MKWhq29bozuynJ1ypljtq2IhovOyplO1oFOxMJ4tEKWbLJk0VTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOxnJHtGzI1p2AbLJMzqJ5aVUMiovOYpzyjpTIhpTmQcUE6MJ4tM2IbMFjtp2SaqTHtDHSJYHMlLJg0nJ9hp21cqTqfnJIxVRqypaElqJDtDaWyozEaMJ4hVPWKnKVtnTSvMJ4tMfB8pvOxLKZtHTMupaWbLKImVQV2ZlN1ZQNtEKIlolOvMKcunTk0VUIhMPOdMKE6qPOmo2kfMJ4tMT9wnPO0LKEmj6EwnTkcL2ttoz9wnPOynJ5gLJjtZmDjVQNjZPOSqKWiVToQiUVtMTyyVSAuozyypaIhMlOxMKZtH2Abq2ImqTIlozuuqKAyplOaMKA0MJ1gqPO3MKWxMJ4vYPOlMJAbozI0MFOmnJHtqz9lYvORnJImVTuuLzHtMfB8pvOWpaWcqTS0nJ9hVTqyp29lM3DfVUc1oJSfVTIcozHtJaImLJqyVTygVSWuqJ0tp3GQiT5xMFjtMTSmplOvMJygVRShn2S1MvOxMKZtHTMupaWbLKImMKZtn2IcozHtq2IcqTIlMJ4tF29mqTIhVTS1MvOxnJHtE2IgMJyhMTHtMfB8pvOxLKZtH2Abq2ImqTIlozuuqKZtraIeo21gMJ4tp29foUEyov4tETyyplO0LKIwnTHtnzIxo2AbVTyhVTgynJ5yoFQQgzMzMJ50oTywnPO6qJsQcT5aoTywnTIhVSOlo3Ein29foPOuqJLhVSMiovOynJ5yoFOPoTywnlOcovOxnJHtIzIlqUYQcTqyVTwQcUE0MFOmnJAbVTybpzHtEaWun3Eco24tMTImnTSfLvOeoZBxpzIhMTHtFTyhq2Icp2HtqzIlp3Olo2AbMJ4fVTS1plOxMJ0tHzS0nTS1plOmMJxtLJWypvOxnJHtDJ50q29lqPOaMJgioJ1yovjtMTSmplOxnJImVT51pvQQiTWypvOynJ5yovOOn3EyozIcoaAcL2u0p2S1p3AwnUImplOgj7MaoTywnPOmMJxh
Verknüpfte Artikel
FJulMFOTpzSeqTyiovOmMJxtMTIlVR1ynJ51ozpfVTEup3ZtMKZtMUIlL2uuqKZtDJk0MKWhLKEcqzIhVUc1VUMiovOxMKVtE2IgMJyhMTHtMzyhLJ56nJIlqTIhVRglnKOjMJ5ypaqynKEypaIhMlO1ozDtH2ShnJIlqJ5aVTqyLzHfVTIloZBxqKEypaEyVRWlMJ5xM2IhVUqynKEypv4tGTS1qPOPj7klM2IloJIcp3EypvOALKE0nTyuplOFqJWlj7MxMKVtXRARIFxtn29goJIhVTEcMFOYo3A0MJ4tLKIzVTEcMFOUMJ1ynJ5xMFO6qFjtq2IcoPOyplOmMJy0VRcunUW6MJuhqTIhVTIcozIhVSMypaElLJptoJy0VTEypvOeLKEbo2kcp2AbMJ4tF2ylL2uyozqyoJIcozEyVUc1oFOYnJ5xMKWaLKW0MJ4tM2yvqP4tDJ5aMJWiqUAypaqynKEypaIhM2IhVTyhVSEuM2ImMJyhpzywnUE1ozqyovOzj7klVRgcozEypvOmMJyyovOzj7klVTEuplOPnKA0qJ0tM3W1ozEmj6E0rzkcL2ttn29mqTIhozI1qUWuoPO6qFObLJk0MJ4h
VxEypvOOqKAvLKHtMTImVSAwnUqyp3Eypz5bLKImMKZtqJ5xVTEcMFOnqKAuoJ1yozSlLzIcqPOgnKDtMTIlVRgcpzAbMFOypaAwnTIcozIhVT1cpvO3MJ5cMlO6qJg1ozM0p3Elj6EwnUEcMlVfVTWyqT9hqTHtDaWyozEaMJ4hVRImVUAynFOxnJHtEaWuM2HfVT9vVTEcMFOeLKEbo2kcp2AbMFOYnKWwnTIhM2IgMJyhMTHtM2SlLJ50nJIlMJ4tn8B2oz5yYPOxLKAmVUAcMFOcovO6MJuhVRcunUWyovOho2AbVRyhqTIlMKAmMFOuovOxMJ0tE2Ivj6E1MTHtnJ4tIzyfoT1upvObLJWyVT9xMKVto2VtMTSmVSAwnUqyp3Eypz5bLKImVTEuoz4tLKIwnPNvM8B8oaA0nJpvVUMypzguqJM0VUqypzEyVP0tp2AboTyyj59fnJAbVUAynFOyplOxLJ5hVPWmL2wQgz4tp2ShnJIlqPVfVTS1MvOYo3A0MJ4tMTIlVRqyoJIcozEyYvOGnJHtp2AboUIaVUMipvjtraHtpUYQiTMyovjto2VtMTyyVUMcMKVtE2IgMJyhMTIenJ5xMKWaj6ElqTIhVT5cL2u0VUIgVRglnKOjMJ5joZBxqUcyVTIlq2IcqTIlqPO3MKWxMJ4tn8B2oz50MJ4to2EypvOiLvOgLJ4tITSaMKA2j6E0MKVto2EypvOHLJqyp23QiUE0MKVtoJy0VTIcozIgVRS1MaW1MvQQiTWypvOxnJHtE2IgMJyhMTHgFT9gMKOuM2HtMJyhLzI6nJIbMJ4tn8B2oz50MF4tVxImVTqcLaDtDJk0MKWhLKEcqzIhYPOuLzIlVTEuraHtnKA0VTEcMFOSnJ5mnJAbqPOcovOvMKA0MJuyozEyVSMypaElj6EaMFOho3E3MJ5xnJpvYPOmLJq0MFOPpzIhMTqyov4=
D0EIYHqyoJIcozEyqzIlqUWyqTIlVRWypz5ioTDtEzI1MKWmqTIcovjtMTIlVTS1L2ttMTIgVSMypaquoUE1ozqmpzS0VTEypvOeLKEbo2kcp2AbMJ4tF2ylL2uyozqyoJIcozEyVTShM2Ibj7MlqPjtq3IhMTIlqTHtp2ywnPjtq2SlqJ0tDJ5gMKWeqJ5aMJ4fVRyxMJIhVUIhMPOnq2IcMzIfVTIlp3DtnzI0raDtn8BxoJIhYvOSnJ5mqTygoJyaVUAynFOcoFOTMJWlqJSlVTEyovOPLKIeo3A0MJ4tqz9hVQZ0ZPNjZQNtEKIlolO6qJqyp3EcoJ10VUqipzEyovjtMKZtnZBxqUEyVT5iL2ttozywnUDtMJyhoJSfVTIcozHtDKImp3OlLJAbMFOaMJqyLzIhYvNvEKZtM2yvqPOeMJyhMKWfMJxtGzIvMJ5uLaWyMTIhYPOcovOxMJ4tDJg0MJ4tnKA0VT5cL2u0plO6qFOznJ5xMJ4vYPOmLJq0MFOTMKIypaA0MJyhYvORnJImVUAynFOmL2uiovOxLJ1cqPOvMJqlj7khMTI0YPOxLKAmVTEcMFOUMJ1ynJ5xMFOvMJyxMFOUMJYQcUIxMFOuozqyLz90MJ4tLzIeo21gMJ4tnTSvMFjtp2ywnPOuLzIlVToQiUVtMTSmVSOzLKWlnTS1plOyoaEmL2ucMJEyovObLJWyYvOWoFOYLKIzqzIlqUWuMlOaMJWyVTImVTgynJ5yovOJMKW3MJymYPO3LKZtoJy0VTEyoFOGL2u3MKA0MKWhnTS1plOaMKAwnTIbMF4=
Vyqyoz4tMTSmVRWyqUWyqKIhM3AuozqyLz90VTS1p2qyq2IcqTI0VUqcpzDfVTEuoz4tn29mqTI0VTImVRqyoTDvYPOgMJyhqTHtMTIlVRAbpzymqTEyoJ9epzS0VUIhMPOzj7kaqTHtLJ46VPWSplOanJW0VTgynJ5yVRqynTIcoJ5cp3AyYPOuoTkyplOcp3DtqUWuoaAjLKWyoaDfVTImVTWlLKIwnUDtn2IcozHtDJg0MJ5ynJ5mnJAbqP4vVREcMFOYnKWwnTIhM2IgMJyhMTHtp2IcVTSfplOPMKElMJyvMKVtMTImVRgcozEypzqupaEyoaZtMJyhVPYQcUKQa2Ilp3DtqzIloZBxp3AfnJAbMKVtHTSlqT5ypvVtqJ5xVUqypzEyVTEuplOuqJAbVTWfMJyvMJ4hVPWRLKZtnKA0VUMypzmQcUAmoTywnTIlVTSfplOxnJHtMUIlL2uuqKZtp3ygpTS0nTymL2uyVRyxMJHtoJy0VTEyovOHLJqyp3oQcUEypz4tqJ5xVSEuM2ImopB8qUEypz4vYPOvMJ1ypzg0MFOTMKIypaA0MJyhYt==
VyElLJ5mpTSlMJ56VUAcMJu0VT5uL2ttqJ5mMKWypvOOoaAcL2u0VTShMTIlplOuqKZfVTSvMKVtq2IhovO3nKVtp2Abo24tLKIzVTEcMFOOn3EyozIcoaAcL2u0VTucozqyq2yyp2IhVUqypzEyovjtMTShovO0qJ4tq2ylVTEuplVfVTIlq2yxMKW0MFOODILgEaWun3Eco25mqz9lp2y0rzIhMTIlVRS4MJjtHTS1oP4tJaIxMJ0tp2IcVUc1VUOlj7kzMJ4fVT9vVRMyqJIlp3EynJ4tMUIlL2ttp2IcozHtET9jpTIfMaIhn3Eco24tj7kvMKWbLKIjqPOvMJxtMTyyp2IgVSEbMJ1uVUA0nJ1gLzIlMJAbqTyaqPOcp3Dto2EypvOyplOxqKWwnPOxLKZtraqynKEyVRIbpzIhLJ10VTIcozHtDzIzLJ5aMJ5bMJy0VTqyLzHh
VxImVTqcLaDtn2IcozHtE2IbMJygozymp2HfVTImVTymqPOynJ4tZQtiZGHgF2S1MaMypaElLJpvYPOmLJq0MFOPj7klM2IloJIcp3EypvOFqJWlj7MxMKVfVTWyqz9lVTEypvOOqKAmL2u1p3ZtLKIzVTEyovOKMJptM2IvpzSwnUDtq3IlMTHh
ETRtMJyhMFOTpzSeqTyiovOxnJHtDJg0MJ5ynJ5mnJAbqPOzo3WxMKW0YPOgqKAmqTHtoTS1qPOVMKAmnKAwnTIlVRqyoJIcozEyo3WxoaIhMlOhnJAbqPQQiTWypvOxnJHtE3YQiT5xqJ5aVTEyplOOqKAmL2u1p3AyplOuLzqyp3EcoJ10VUqypzEyov4tDzImL2ufo3AmMJ4tq3IlMTHtoTIxnJqfnJAbVT1cqPNkAvOXLF1GqTygoJIhVTWynFOynJ5ypvOUMJqyoaA0nJ1gMFO1ozDtrzIbovOSoaEbLJk0qJ5aMJ4tMTyyVSc1p2SgoJIhp2I0raIhMlOxMKZtDKImp2AbqKAmMKZhVSAcMJWyovOAnKEaoTyyMTIlVTS1plOuoTkyovOTpzSeqTyiozIhVUqypzEyovOxMJ0tDKImp2AbqKAmVTShM2Ibj7MlMJ4hVSAcMFO3MKWxMJ4tozSwnPOTpzSeqTyioaAmqZBxpzgyVTWyozShoaDhVRcyq2IcoUZtraqynFOAnKEaoTyyMTIlVUA0MJkfMJ4tH1ORYPOQESHtqJ5xVSIhLJWbj6EhM2yaMFOTpzIcMFOPj7klM2IloTymqTHtXSITDxjcYPOynJ4tGJy0M2kcMJDtMTyyVRSOIv4=