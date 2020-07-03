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Freitag, 03.07.2020 - 15:00
4 min

Akteneinsichtsausschuss prüft Verträge in Villmar

Der Kaufvertrag für das Villmarer Pfarrhaus und das Thema Kindergarten werfen Fragen auf. Ein Akteneinsichtsausschuss wird nun die Unterlagen unter die Lupe nehmen.

Christiane Müller-Lang: Redakteurin Weilburg
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
Der Akteneinsichtsausschuss der Gemeinde Villmar nimmt den Kaufvertrag für das Villmarer Pfarrhaus und die Kindergartensituation unter die Lupe. Foto: dpa

Der Akteneinsichtsausschuss der Gemeinde Villmar nimmt den Kaufvertrag für das Villmarer Pfarrhaus und die Kindergartensituation unter die Lupe. (Foto: dpa)

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AKTENEINSICHTSAUSSCHUSS

Ein Akteneinsichtsausschuss ist zu bilden, wenn es ein Viertel der Gemeindevertreter oder eine Fraktion verlangt. Das ist in der Hessischen Gemeindeordnung festgehalten.

Die Akteneinsicht ist eine Kontrollmöglichkeit der Gemeindevertretung, die die Verwaltung der Gemeinde und die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes überwacht. Zu diesem Zweck kann sie in bestimmten Angelegenheiten Einsicht in die Akten durch einen von ihr bestimmten oder gebildeten Ausschuss fordern.

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