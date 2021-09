Annika Rosam leitet die Amanaschule in Aumenau

Ellen Keßler-Schulz (links) geht als Leiterin in den Ruhestand; Annika Rosam tritt ihre Nachfolge an. Foto: Amanaschule Aumenau

VILLMAR-AUMENAU - Die Amanaschule in Aumenau hat eine neue Leiterin. Annika Rosam trat die Nachfolge von Ellen Keßler-Schulz an, die mit dem Ende des Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Markus Herr vom Staatlichen Schulamt überreichte beiden Damen vor Ort, in Anwesenheit des Kollegiums, die entsprechenden Urkunden im Rahmen einer kleinen Feier. Ebenso gratulierten der Villmarer Bürgermeister Matthias Rubröder (CDU) und Patrick Fitz im Namen des Personalrates der Johann-Christian-Senckenbergschule.

Ellen Keßler-Schulz leitete die Amanaschule seit 2006, vorher war sie als Lehrerin 16 Jahre an der Grundschule Hintermeilingen sowie mit Lehraufträgen an verschiedenen anderen Grundschulen des Landkreises tätig. Zusammen mit ihrem Schulteam bewältigte sie unter anderem im Jahr 2016 die Umwandlung der Amanaschule in eine Ganztagsschule mit drei Betreuungstagen in der Woche. Zudem wurden der Schulhof saniert und erweitert sowie das Kultur- und Sozialzentrum in Betrieb genommen.

Seit zehn Jahren

an der Schule

Annika Rosam ist seit gut zehn Jahren Lehrerin an der Amanaschule. Sie übernahm schon früh Verantwortung, unter anderem als vom Kollegium gewählte Abwesenheitsvertreterin. Die musikalische Ausbildung der Kinder liegt ihr sehr am Herzen. So gründete sie einen Schulchor, den sie zusammen mit einer Kollegin betreute.