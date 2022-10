Auf der Wies'n in Villmar geht es zünftig zu

Hoch die Gläser heißt es beim traditionellen Oktoberfest in Villmar. Foto: Andrea Rosbach

VILLMAR - Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat wieder das traditionelle Oktoberfest des Villmarer Blasorchesters und der Freiwilligen Feuerwehr im und um das Feuerwehrhaus stattgefunden. Im Jahr 2020 und 2021 war wegen Corona nur "To go" möglich gewesen, also nur zum Abholen.

Bereits zum 17. Mal wurde nun wieder mit vielen hundert Besuchern bei schönem Wetter auf den "Villmarer Wies'n" gefeiert.

Das Fest wurde vom Jugendblasorchester unter der Leitung von Marius Schäfer eröffnet. Die jungen Musiker spielten Stücke aus ihrem Repertoire und sind mittlerweile beim Programm des Oktoberfestes nicht mehr wegzudenken.

Stimmung mit Polkas, Märschen und Alpenrock

Im Anschluss sorgte das Blasorchester - auch unter der Leitung von Marius Schäfer - mit Polkas, Märschen und Alpenrock für gute Stimmung unter den Gästen.

Für Essen und Trinken war gesorgt. Die Besucher konnten es sich bei Leberkas, Weißwürstl, Schweinsbraten oder Hax'n sowie bei einer vollgezapften Maß gut gehen lassen.

Auch die kleinen Gäste kamen bei den verschiedenen Attraktionen, wie zum Beispiel der Hüpfburg sowie der Mal-Ecke und Spielecke, voll auf ihre Kosten.

Den musikalischen Abschluss machte die Oldieband und sorgte nochmal für gute Unterhaltung.

Nach mehr als sechs Stunden Live-Musik genossen die zahlreichen Gäste noch den Abend und ließen bei einem Glas Bier gemütlich den Tag ausklingen.