Aumenauer Grundschule schließt vorübergehend

Aufgrund eines Corona-Quarantänefalles müssen die Schüler der Amanaschule in Aumenau voraussichtlich bis 13. November ins Homeschooling wechseln.

VILLMAR-AUMENAU - Die Amanaschule im Villmarer Ortsteil Aumenau muss aufgrund eines Corona-Quarantänefalles vorübergehend schließen. Man müsse voraussichtlich bis Freitag (13. November) ins Homeschooling gehen, teilte die Rektorin Ellen Keßler-Schulz auf der Homepage der Grundschule mit.

"In weiser Voraussicht hatten die Kinder schon am Freitag alle Arbeitsmaterialien mitgenommen, sodass eine Umstellung problemlos zu bewältigen ist. Die Dauer des Homeschoolings ist davon abhängig, wann die Lehrerinnen getestet werden und wann das Testergebnis vorliegt", so die Rektorin weiter.

Betroffen von der Maßnahme sind laut Keßler-Schulz 53 Kinder, sieben Lehrkräfte und zwei sozialpädagogische Fachkräfte. Es handele sich nicht um einen Corona-Fall; ein Mitglied der Schulgemeinde hatte Kontakt mit einem Infizierten.

Die Maßnahme sei gleichermaßen vom Gesundheits- und Schulamt angeordnet worden, teilte die Schulleiterin weiter mit.