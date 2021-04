CDU Villmar stellt sich nach der Wahl neu auf

Stefan Rosbach ist wieder Chef der CDU-Fraktion. Foto: CDU

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VILLMAR - Einstimmig ist der Spitzenkandidat der CDU Villmar, Stefan Rosbach, von seiner neuen Fraktion auf der konstituierenden Sitzung gewählt worden. Mit Masken, großem Abstand und den erforderlichen Hygienemitteln konnte die in Präsenz erforderliche Sitzung beim Fraktionsmitglied Erik Raab in den Hallen seines Unternehmens stattfinden.

"Mit dieser Fraktion im Rücken freue ich mich auf die Arbeit als Fraktions-Chef für die kommende Legislatur", so die Worte von Stefan Rosbach, dem alten und neuen Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion in Villmar. Zudem wurde Bernold Feuerstein ebenfalls einstimmig als stellvertretender Fraktionsvorsitzender gewählt.

Bei der Kommunalwahl im März konnten die Christdemokraten zwei Mandate dazu gewinnen; mit zwölf Sitzen stellt die CDU die stärkste Fraktion der neuen Gemeindevertretung.

Fraktions-Chef Stefan Rosbach schreibt in einer Pressemitteilung: "Wenn man keine absolute Mehrheit hat, muss man sich in Sachfragen mit anderen Fraktionen abstimmen, so die einhellige Meinung. Jedoch macht es aus Sicht der CDU wenig Sinn, eine sogenannte Koalition für die nächsten Jahre einzugehen, auch wenn viele Themen nur gemeinsam auf den Weg gebracht werden können."