Corona: Parlamentssitzung in Villmar wird abgesagt

Die Sitzung der Villmarer Gemeindevertreter wird wegen Corona nicht stattfinden.

VILLMAR - Wegen steigender Corona-Zahlen wird die für Donnerstag, 29. Oktober, geplante Sitzung der Villmarer Gemeindevertreter nicht stattfinden. Das hat Parlamentschef Ludger Behr (CDU) mitgeteilt.

Nach langen Überlegungen über das vergangene Wochenende und auch noch am Montag habe er sich entschlossen, die Parlamentssitzung in Weyer wegen der aktuellen Infektionslage im Landkreis abzusagen, erklärte Behr dazu. Ihm sei bewusst, dass seit der letzten Sitzung Anfang Juli ein erheblicher Zeitraum vergangen sei und eine Sitzung - nicht zuletzt wegen der Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung - erforderlich gewesen wäre. Laut Behr seien wesentliche Entscheidungspunkte, die zum Beschluss anstünden, seit Sommer nicht hinzugekommen.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung teilte weiter mit, dass er mit Blick auf die Gesamtsituation und die anstehenden Themen eine Zusammenkunft von mehr als 40 Personen plus eventueller Zuhörer nicht verantworten möchte. Etliche Absagen aus verschiedenen Fraktionen würden bereits vorliegen.

Über die weitere Vorgehensweise bei der parlamentarischen Arbeit bis zum Jahresende will Behr in Abstimmung mit der Verwaltung in den nächsten zwei bis drei Wochen informieren.

September-Sitzung

war verschoben worden

Zuletzt war das Villmarer Parlament Anfang Juli zusammengekommen. Die für Anfang September geplante Sitzung hatte Behr abgesagt, da laut Verwaltung keine wesentlichen Themen vorgelegen hätten. Mit Blick auf die besondere Situation und das Corona-Risiko hatte er die Zusammenkunft verschoben. Die Fraktion der Aktiven Alternative Villmar (AAV) hatte die Verlegung damals kritisiert.