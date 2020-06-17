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Mittwoch, 17.06.2020 - 10:30
4 min

Dafür ist ein Kraut gewachsen

Welche Kräuter es in der heimischen Natur gibt und wofür sie verwendet werden können, das hat der Erlebnispädagoge Erich Grzesista den Vilmarer Landfrauen auf einer Exkursion erklärt.

Von Andreas E. Müller
Erlebnispädagoge Erich Grzesista kennt die Kräuter in der heimischen Natur und erklärt, wofür sie benutzt werden können. Foto: Andreas E. Müller

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Fotos
Erlebnispädagoge Erich Grzesista kennt die Kräuter in der heimischen Natur und erklärt, wofür sie benutzt werden können. Foto: Andreas E. Müller

Erlebnispädagoge Erich Grzesista kennt die Kräuter in der heimischen Natur und erklärt, wofür sie benutzt werden können. Foto: Andreas E. Müller

Tourleiter Erich Grzesista mit einem Pestwurzblatt als Sonnenschutz Foto: Andreas E. Müller

Tourleiter Erich Grzesista mit einem Pestwurzblatt als Sonnenschutz Foto: Andreas E. Müller

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