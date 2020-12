Doppelte Ehrung für den Falkenbacher Hans-Wenrer Benner

Ehrungen mit Abstand: Horst-Werner Benner (l.) und Bürgermeister Matthias Rubröder. Foto: Gemeinde Villmar

VILLMAR - Die Überraschung war groß, denn aus einer geplanten Ehrung wurden zwei. Bürgermeister Matthias Rubröder (CDU) hat Horst-Werner Benner aus Falkenbach in einem kleinen Rahmen, neben seiner Frau und seinem Sohn, im Sitzungssaal des Gemeindebauamtes den Ehrenbrief des Landes Hessen überreicht. Zudem wurde Benner zum Ehrenwehrführer des Ortsteils Falkenbach ernannt.

"In diesem Jahr ist alles anders", so Bürgermeister Rubröder, der anstelle des Landrats Michael Köberle (CDU) den Landesehrenbrief an Horst-Werner Benner überreichen durfte. Benner wurde zu dem Termin geladen, um zum Ehrenwehrführer ernannt zu werden. Er wusste nicht, dass er gleichzeitig auch den Landesehrenbrief erhalten würde. Umso größer war seine Freude.

Zu der Ehrung waren auch der Gemeindebrandinspektor Lars Falkenbach sowie sein Stellvertreter André Köhler gekommen, die den Vorschlag zur Verleihung des Landesehrenbriefes unterbreitet hatten.

33 Jahre die

Falkenbacher Wehr geführt

33 Jahre war Horst-Werner Benner Wehrführer der Ortsfeuerwehr Falkenbach und ist dann aufgrund der gesetzlichen Altersgrenze aus dem Amt ausgeschieden.

Im Jahr 1973 ist er in die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Falkenbach eingetreten und hat bereits in der Jugend großes Interesse daran gehabt, sich bei verschiedenen Aufgaben einzubringen. Im Jahr 1975 wechselte er in die Einsatzabteilung seiner Wehr.

Im Januar 2010 gründete Horst-Werner Benner die örtliche Kinderfeuerwehr und übernahm die Leitung, wo er auch bis heute als Betreuer jederzeit zur Verfügung steht.

Am 1. März 1987 wurde er zum Wehrführer der Feuerwehr Falkenbach gewählt. Dieses Amt hatte er bis zum 4. Februar 2020 inne. Bei der Wahl zum Wehrführer wurde sein Sohn Torben Benner einstimmig als Nachfolger gewählt.

"Diese ganzen Daten belegen auf eindrucksvolle Weise, wie sehr Du dich in den vergangenen Jahrzehnten für die Feuerwehr und ebenso für Deine Mitbürgerinnen und Mitbürger eingesetzt und somit den Landesehrenbrief sowie den Titel Ehrenwehrführer mehr als verdient hast", betonte Bürgermeister Rubröder.