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Montag, 27.04.2020 - 00:00
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Eckehard Förster zieht erste Zwischenbilanz in Siegbach

Miteinander reden - damit war Eckehard Förster in Siegbach als Staatsbeauftragter angetreten. Ob dies in der Corona-Krise klappt? Nach knapp fünf Wochen zieht er Zwischenbilanz.

Von Katrin Weber
Das Projekt Bürgerhaus Eisemroth hat in Siegbach Priorität. Eckehard Förster, der seit fünf Wochen als Staatsbeauftragter eingsetzt ist, kommt dabei gut voran, sagt er selbst. Foto: Katrin Weber

Das Projekt Bürgerhaus Eisemroth hat in Siegbach Priorität. Eckehard Förster, der seit fünf Wochen als Staatsbeauftragter eingsetzt ist, kommt dabei gut voran, sagt er selbst. (Foto: Katrin Weber)

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Fotos
Das Projekt Bürgerhaus Eisemroth hat in Siegbach Priorität. Eckehard Förster, der seit fünf Wochen als Staatsbeauftragter eingsetzt ist, kommt dabei gut voran, sagt er selbst. Foto: Katrin Weber

Das Projekt Bürgerhaus Eisemroth hat in Siegbach Priorität. Eckehard Förster, der seit fünf Wochen als Staatsbeauftragter eingsetzt ist, kommt dabei gut voran, sagt er selbst. Foto: Katrin Weber

Seit etwas mehr als fünf Wochen ist Siegbachs ehemaliger Bürgermeister Eckehard Förster als Staatsbeauftragter an seiner alten Wirkungsstätte eingesetzt. Foto: Katrin Weber

Seit etwas mehr als fünf Wochen ist Siegbachs ehemaliger Bürgermeister Eckehard Förster als Staatsbeauftragter an seiner alten Wirkungsstätte eingesetzt. Foto: Katrin Weber

Etwas mehr als fünf Wochen ist Eckehard Förster in Siegbach nun als Staatsbeauftragter eingesetzt. Sein Fazit nach den ersten Wochen: "Es läuft gut." Foto: Katrin Weber

Etwas mehr als fünf Wochen ist Eckehard Förster in Siegbach nun als Staatsbeauftragter eingesetzt. Sein Fazit nach den ersten Wochen: "Es läuft gut." Foto: Katrin Weber

Eventuell im Mai könnte sich die Gemeindevertretung wieder mit der Sanierung des Eisemrother Bürgerhauses beschäftigten. Foto: Katrin Weber

Eventuell im Mai könnte sich die Gemeindevertretung wieder mit der Sanierung des Eisemrother Bürgerhauses beschäftigten. Foto: Katrin Weber

„Es läuft gut", sagt Eckehard Förster, der seit etwas mehr als fünf Wochen in Siegbach als Staatsbeauftrager eingesetzt ist. Foto: Katrin Weber

„Es läuft gut", sagt Eckehard Förster, der seit etwas mehr als fünf Wochen in Siegbach als Staatsbeauftrager eingesetzt ist. Foto: Katrin Weber

Eventuell im Mai beschäftigen sich die Gemeindevertreter mit der Sanierung des Eisemrother Bürgerhauses. Foto: Katrin Weber

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