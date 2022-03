Eichelberghalle in Aumenau wird zur Flüchtlingsunterkunft

In der Eichelberghalle in Aumenau können ukrainische Flüchtlinge unterkommen. Foto: Christiane Müller-Lang

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VILLMAR-AUMENAU - Der Krieg in der Ukraine hat auch in der Gemeinde Villmar Auswirkungen. So werden dringend Unterkünfte benötigt, um den Kriegsflüchtlingen eine Zuflucht zu bieten. Die privaten Unterkünfte in der Gemeinde sind weitestgehend erschöpft, daher stellt Villmar die Eichelberghalle in Aumenau für die Unterbringung zur Verfügung. Das gab Bürgermeister Matthias Rubröder (CDU) in einer Mitteilung bekannt und bat die Bürger um Verständnis, dass die Halle ab sofort nicht mehr für den Trainingsbetrieb der Vereine und für private Veranstaltungen zur Verfügung steht.

Wer selbst Wohnraum oder andere Hilfen für geflüchtete Menschen zur Verfügung stellen möchte, kann sich per E-Mail direkt an die Gemeindeverwaltung wenden unter

fluechtlingshilfe@villmar.de