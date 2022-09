Ein Blick hinter die Kulissen des Gladbacherhofs

Hier hilft kein Roboter: Herdenmanager Lukas Weber reinigt zweimal täglich den Kuhstall auf dem Gladbacherhof. Foto: Henning Schenckenberg

VILLMAR - Vom klassischen Ausmisten eines Stalls bis zur Bedienung hochmoderner Roboter und GPS-gesteuerter Traktoren: Die Arbeit auf dem Gladbacherhof zwischen Aumenau und Villmar ist vielfältig.

Betriebsleiter Johannes Eisert öffnet für die Leserinnen und Leser des Weilburger Tageblatts die Türen, lässt sie einen Blick hinter die Kulissen werfen und verrät, mit welchen Herausforderungen sich das Team konfrontiert sieht.

Wirklich planbar sind die Tage auf dem rund 180 Hektar großen Areal, das Eigentum des Landes Hessen ist und von der Gießener Justus-Liebig-Universität als Lehr- und Forschungsbetrieb für ökologischen Landbau genutzt wird, nur bedingt. Eine Maschine geht kaputt, ein Rind büxt aus oder es zieht ein unerwartetes Gewitter auf. "Wir halten zwar morgens eine Arbeitsbesprechung ab, aber dann müssen wir doch oft improvisieren", erzählt Johannes Eisert. Einen klassischen Acht-Stunden-Tag gibt es selten, er selbst ist meistens rund zehn Stunden im Einsatz muss das Getreide geerntet werden, können es auch schon mal 17 Stunden werden. "Für diesen Beruf braucht man Leidenschaft", betont der Betriebsleiter.

"Nachwuchssorgen" gibt es trotzdem nicht, aktuell arbeitet ein Team von 13 Leuten fest auf dem Gladbacherhof, hinzu kommen regelmäßig Studenten oder Wissenschaftler der Justus-Liebig-Universität, die in dem Betrieb an ihren Projekten forschen. "Allerdings spüren wir schon, dass sich immer weniger junge Menschen für einen Beruf in der Landwirtschaft interessieren", räumt Johannes Eisert ein. Habe man sich früher pro Jahr von rund 30 Bewerbern die besten vier heraussuchen können, müsse die Auswahl nun aus zehn Kandidatinnen und Kandidaten getroffen werden.

Wer auf dem Gladbacherhof arbeitet, sollte keine Scheu vor moderner Technik haben, darf aber auch vor akribischer "Handarbeit" nicht zurückschrecken. So wird zum Beispiel jeder Hänger, der den Hof mit einer Ladung Getreide verlässt, mit einer jahrzehntealten Waage exakt gewogen und das Ergebnis protokolliert - "ganz analog mit Zettel und Stift", wie Johannes Eisert betont. Bevor das Getreide als zertifiziertes Bio-Saatgut den Hof verlassen kann, wird es gereinigt, von Fremdkörpern befreit und schließlich in 50-Kilo-Säcken verpackt. Die Maschinen, die diese Arbeitsschritte ausführen, sehen alt aus. "50 Jahre haben sie bestimmt auf dem Buckel", bestätigt der Betriebsleiter. Aber sie funktionieren noch immer zuverlässig.

Auf einer Anhöhe des Geländes befindet sich der neue Kuhstall. Auf dem Weg dorthin fällt auf, dass die fehlenden Niederschläge der Sommermonate auch dem Gladbacherhof zugesetzt haben.

Kühe trinken bis zu 60 Liter am Tag

Ist die Trockenheit ein Problem? "Die Getreideernte war noch gut", sagt Johannes Eisert. "Aber die für die Futtergewinnung genutzten Flächen leiden derzeit extrem." Auch der Gladbacherhof, der auf eine Kreislaufwirtschaft setzt, kämpft mit den Folgen des Klimawandels.

Die Kühe und Rinder, die sich draußen auf der Weide aufhalten, ziehen sich in diesen Wochen meist in den Schatten zurück. 30 Liter Wasser trinkt ein Rind an warmen Tagen, eine Milchkuh sogar 50 bis 60 Liter. "Eine Milchkuh bringt jeden Tag eine energetische Leistung wie ein Hochleistungssportler", erklärt Johannes Eisert den hohen Flüssigkeitsbedarf. Auch Futter benötige sie reichlich und eine genau an ihre Bedürfnisse angepasste Ration.

Dafür ist im modernen Kuhstall ein Roboter zuständig. Dieser bringt die Nahrung nicht nur zu den Kühen, sondern misst mit einem Laser auch die Höhe der vor den Boxen liegenden Futtermenge und ermittelt so, wann "Nachschub" benötigt wird. "Die Kühe bekommen also immer die richtige Menge an Futter. Nicht zu viel und nicht zu wenig", erläutert Johannes Eisert. Reinigen kann der Roboter den Stall allerdings nicht. Dies gehört zu den Aufgaben von Herdenmanager Lukas Weber. "Zweimal täglich müssen die Boxen gesäubert werden", erzählt er. Sonst leide die Hygiene und die Tiere könnten sich mit Krankheiten infizieren.

Milchviehhaltung und Saatgutproduktion sind die Hauptbetriebszweige des Gladbacherhofs, doch es gibt auch zwei verschiedene, jeweils mehrere Hektar große Agroforstsysteme. In diesen werden Nutzbäume in landwirtschaftliche Flächen integriert, um etwa länger anhaltende Trockenperioden besser zu überstehen. Eva-Maria Minarsch, Doktorandin der Justus-Liebig-Universität, ist gerade dabei, Holzhackschnitzel auszubringen. Auch diese sollen dazu beitragen, die Folgen der vergangenen niederschlagsarmen Monate zu bekämpfen und ein komplettes Austrocknen des Bodens zu verhindern, erzählt sie.

Hofladen dreimal pro Woche geöffnet

Wer den Gladbacherhof besucht, lernt nicht nur viel über ökologische Landwirtschaft, sondern kann auch gleich probieren, wie die Erzeugnisse schmecken. Denn es gibt einen Hofladen, der dreimal pro Woche - dienstags und freitags von 15.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr - geöffnet hat.

Die Arbeiten in den Ställen, auf den Feldern und mit den Tieren des Gladbacherhofs werden an diesem Tag noch lange andauern, doch zumindest für Johannes Eisert geht es erst einmal zurück ins Büro. Denn auch die Landwirtschaft funktioniert nicht ohne Verwaltung. In einem großen Regal reihen sich Ordner an Ordner. "Wir sind gerade dabei, diese Unterlagen zu digitalisieren", erzählt der Betriebsleiter. Analoge Arbeit und moderne Technik gehen auch hier Hand in Hand.