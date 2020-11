Einbrecher im Wochenendhaus

Jetzt teilen:

VILLMAR - Zwischen Ende August und letzten Freitag sind Einbrecher in ein Wohnhaus "Am Lahnufer" in Villmar eingebrochen. Die Unbekannten schlugen sowohl die Scheibe einer Abstellkammer als auch das Glas eines Dachfensters ein und verschafften sich durch das Dachfenster Zutritt zu dem als Wochenendhaus genutzten Gebäude.

Die Unbekannten durchsuchten nach Angaben der Polizei das Haus nach Wertgegenständen. Sie stahlen unter anderem ein Fernglas und einen Hammer und flüchteten dann. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.