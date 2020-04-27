Lokales

Villmar

mehr aus Villmar
plus
Montag, 27.04.2020 - 14:00
2 min

Eine Corona-Task Force für Weyer

Die Sportler des RSV Weyer und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Weyer haben eine "Corona Task Force" gegründet. Auch nach der Krise soll das Angebot bestehen bleiben ...

Von Margit Bach
Friedhelm Wagemann (Mi.), altgedienter RSV-Funktionär sowie Feuerwehrmitglied, bekommt zwar schon Hilfe von seinem Sohn, hat aber das Angebot von Erol Lintner (l.) und Roger Barthelmes, den Chefs der Corona-Task-Force, auch schon angenommen. Hier haben sie ihm ein paar Lebensmittel gebracht. Foto: Margit Bach

Friedhelm Wagemann (Mi.), altgedienter RSV-Funktionär sowie Feuerwehrmitglied, bekommt zwar schon Hilfe von seinem Sohn, hat aber das Angebot von Erol Lintner (l.) und Roger Barthelmes, den Chefs der Corona-Task-Force, auch schon angenommen. Hier haben sie ihm ein paar Lebensmittel gebracht. Foto: Margit Bach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+IxyZGR1OHv1KEIySHv48Y2V+VPWWovOnMJy0MJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFO1ozDtLJkfMJ4tMTSgnKDtqzIlLaIhMTIhMJ4tEJyhp2AbpfBxozg1ozqyovOzj7klVTEuplQQgzMzMJ50oTywnTHtGTIvMJ4topB8p3AyovO3nKVtraImLJ1gMJ5bLJk0MJ4uVvORLKZtnTSvMJ4tp2ywnPOGpT9lqTkypvOxMKZtHyAJVSqyrJIlVUIhMPOAnKEaoTyyMTIlVTEypvOTpzIcq2yfoTyaMJ4tEzI1MKW3MJulVSqyrJIlVTqyp2SaqPO1ozDtM3YQiT5xMKEyovO1oaEypvOxMJ0tGJ90qT8tVxqyoJIcoaAuoFOzj7klVSqyrJIlVvOynJ5yVPWQo3WiozRgITSmnl1To3WwMFVtXZB8LzIlp2I0raD6VRAipz9hLF1SnJ5mLKE6M3W1pUOyXFOuoUZtFTyfMaAuozqyLz90VToQiUVtMTyyVR1cqTYQiUWaMKVh
Vx1yoaAwnTIhVUAioTk0MJ4traIbLKImMFOvoTIcLzIhYPOxLJ1cqPOmnJAbVTEuplOJnKW1plOfLJ5ap2SgMKVtqzIlLaWynKEyqPjtqJ5xBvOKMKVtp2ywnPOmL2wQiUE6qPjtp2Abj7k0raDtLKIwnPOuozEypzHvYPOmLJqyovOxMKVtHyAJYIMipaAcqUcyozEyVSWiM2IlVRWupaEbMJkgMKZtqJ5xVTEypvOTMKIypaqynUVgIz9lp2y0rzIhMTHtEKWioPOZnJ50ozIlYt==
ETSmVTquoacyVRkyLzIhVTuuLzHtp2ywnPOcoac3nKAwnTIhVUMypfBxozEypaDfVZBpLaIhM3ZgVUIhMPOHpzScozyhM3A0MKWgnJ5yVUsQiUWxMJ4tq2IaMzSfoTIhVUIhMPOxqKWwnPOVo21yVR9zMzywMFOmpTSlMFOgLJ4tLKIwnPOxnJHtDKI0o2MunUW0MJ4traIgVRSlLzIcqUAjoTS0rv4tDJkmolOvoTyyLzHtqzyyoPOzpzIcMFOnMJy0VZB8LaWcMl4tJzyyoJkcL2ttLJ0tDJ5zLJ5aYPOhLJAbVTEyoFOGpTyyoUMypzWiqPOxqKWwnPOxMJ4tFTImp2ymL2uyovOTqpBsLzSfoUMypzWuozDfVTuuLzHtoJShVT1cqPOxMKVtDJg0nJ9hVTqyp3EupaEyqPjtnJ4tMTIlVRuiMzMhqJ5aYPOxLKAmVTEcMFOGnKE1LKEco24tozywnUDtoTShM2HtLJ5bLJk0MF4=
ETSgLJkmVTwQcUE0MJ4tp2yyVTyhVTIcozIlVPWBLJAbqP0tqJ5xVR5yLzIfLJg0nJ9hVvOToUyypvObMKWaMKA0MJkfqPO1ozDtqzIlqTIcoUDtYFO1ozDtMTyyVRyxMJHtp2IcVUAynUVtM3I0VTWynFOxMKVtDzI2j7Mfn2IlqJ5aVTShM2Ieo21gMJ4hVRSfoTIlMTyhM3Ztn8B2oz50MFOxMKVtDzIxLKWzVTqlj7oQa2IlVUAynJ4fVUAwnTyfMTIlqPOFo2qypvOPLKW0nTIfoJImYvOIozDtMTShovOmMJxtMTIlVSMipaAwnTkuMlOaMJgioJ1yovjtMJyhVUAioTAbMKZtFTyfMaAuozqyLz90VTS1L2ttozSwnPOQo3WiozRtq2IcqTIlVTMipaE6qJoQiTulMJ4hVPWKnKVtMJ50p2AboT9mp2IhVUIhplOxLKc1YPOxnJImMKZtDJ5aMJWiqPOuqJAbVUAjj6E0MKVtLzIcraIvMJuuoUEyovVfVToQiTq0VRIlo2jtGTyhqT5ypvOuov4tETIhovQQcTk0MKWyVRkyqKEyVUsQiUWxMJ4toJShL2ugLJjtnzIgLJ5xMJ4tLaWuqJAbMJ4fVTEypvOmnJHtraIgVRSlraDto2EypvOcovOxnJHtDKOiqTuyn2HtMfBxnUW0YPO6qJ0tEJyhn2S1MzIhVT9xMKVtLJ5xMKWmq28tnTyhYt==
Vx5uL2uxMJ0tq2ylVTEyovOOqJMlqJLtM2ImqTSlqTI0VTuuqUEyovjtoJIfMTI0MJ4tp2ywnPOcovOej7klrzImqTIlVScynKDtZmptFTIfMzIlYPQQiTWypaqcMJqyozDtLKImVTEypvOSnJ5mLKE6LJW0MJyfqJ5aVTEypvOTMKIypaqynUVtqJ5xVR1cqTqfnJIxMKVtLKImVTSfoTIhVRSvqTIcoUIhM2IhVTEyplOGpT9lqUMypzIcoaZtYFO2o24tJJ9aLFOvnKZtJaIgLzRtYFOcozgfqKAcqzHtMTIhVSMipaA0j6EhMTIhYPO1ozDtMzSmqPOuoTkyVUAcozDtLzIlMJy0YPOhLJAbVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2Htq2IcqTIlVTSgVRWuoTjtraHtLzkynJWyovVfVUAiVRkcoaEhMKVh
FTyypvOuqJLtMTIgVRkuozDtp2IcVTEcMFOGnKE1LKEco24tMT9wnPOmMJulVUMcMJjtMJ50p3Ouoz50MKVtLJkmVTyhVSA0j6ExqTIhYPO1ozDtoJIcp3Dtq8B8pzEyovOvMJxtDzIxLKWzVSMypaquozE0MFO1ozDtDzIeLJ5hqTHtnTIfMzIhYvOHpz90rzEyoFOej7MhozIhVTEcMFOOozqyLz90MFOxMKVtVxAipz9hLFOHLKAeVRMipzAyVvOKMKyypvOaMKWhMFOcovOOoaAjpaIwnPOaMJ5ioJ1yovO3MKWxMJ4h
VyqcpvOmnJ5xVUc3LKVtLKIzVUIhp2IlVREipzLtLKImM2IlnJAbqTI0YPObMJkzMJ4tLJWypvOuqJAbVTqypz5yVTyhVTEypvOhj6EbMKWyovOIoJqyLaIhMlVfVToQiTqyovOxnJHtLzIcMTIhVSMipaAcqUcyozEyovOuov4tETIhovOmnJHtp2IcMJ4tJaIbLKImMFO1ozDtq8B8pzEyovOmnJAbVTEupzS1MvOzpzI1MJ4fVTqyLaWuqJAbqPO6qFO3MKWxMJ4hVSAyoTWmqUMypaA0j6EhMTkcL2ttq8B8pzEyovOxnJHtofB2qTyaMJ4tFUyanJIhMJ1uj59hLJugMJ4tMJyhM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhYt==
IJ5xVUAcMFOmpUWyL2uyovO3MJy0MKV6VPWKnKVtMaWyqJIhVUIhplOdMKE6qPOmL2uiovOuqJLtMTyyVRuyoTMypaOupaE5YPOxnJHtq2ylVUMypzShp3EuoUEyovO3MKWxMJ4fVUqyoz4toJShVUAcL2ttq2yyMTIlVUElMJMzMJ4tMTSlMv4v
Villmar Ort Hessen Limburg-weilburg Villmar Weyer Region Ticker Ticker-mh Rheinland-pfalz Rhein-lahn-kreis Vg-loreley
Kommentare
nach oben