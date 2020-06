Fahrradfahrer nach Unfall bei Aumenau schwer verletzt

(Symbolfoto: dpa)

VILLMAR - Ein Radfahrer hat sich in der Nacht zu Samstag bei einem Unfall auf der Fürfurther Straße in Aumenau schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei 23-jährige gegen 1 Uhr mit ihren Rädern von Gräveneck aus in Richtung Aumenau unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen stießen die beiden zusammen und stürzten. Einer der beiden Radfahrer erlitt dabei schwerer Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. "Da bei beiden Fahrern der Verdacht auf Alkoholeinwirkung bestand wurde bei ihnen die Entnahmen von Blutproben angeordnet", teilte die Polizei weiter mit.