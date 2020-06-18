Donnerstag,
18.06.2020 - 15:40
2 min
Fest der Peter-Paul-Garde in Villmar fällt aus
Ausgerechnet im 40. Jahr nach der Wiedergründung kommt es zur Absage: Wegen der Corona-Krise kann das traditionelle Fest der Peter-Paul-Garde in diesem Jahr nicht stattfinden.
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