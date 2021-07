Garde weckt Villmar mit sechs Böllerschüssen

Die Schützen laden einen der Böller. Foto: Peter-Paul-Garde

VILLMAR - Mit Böllerschüssen hat die Villmarer Peter-Paul-Garde das Patronatsfest begleitet. Wegen Corona fand die Traditionsveranstaltung in kleinerem Rahmen statt. Gardefest und Prozession fielen aus, der Festgottesdienst zum Patrozinium fand statt.

Pünktlich um 16 Uhr begrüßte die Garde am Samstag den Feiertag mit Böllerschüssen vom Haarberg aus. Ein weiteres Mal wurden die Böller am Sonntagmorgen in Stellung gebracht. Um 7 Uhr weckten sechs Schüsse die Bevölkerung. Und am Sonntagnachmittag waren die Schützen ein drittes Mal mit dem Laden, Stopfen und Zünden der Böller während des Festgottesdienstes in Aktion.

Die gemeindeeigenen Böller heißen im Volksmund "Katzekipp" und müssen alle vier Jahre beim Staatlichen Beschussamt in Mellrichstadt beschossen und registriert werden. Jeder wiegt einen Zentner und weist ein stattliches Kaliber von 41 Millimetern auf. Früher wurden sie mit Zündkraut auf der Pulverpfanne und einem glühenden Eisenstab gezündet. Heute erledigt ein elektrischer Satzauslöser die Zündung.

Seit ihrer Wiedergründung im Jahr 1980 haben Mitglieder der Peter-Paul-Garde das Böllerschießen zum Patronatsfest übernommen. Die Garde sei zuversichtlich, im nächsten Jahr wieder gemeinsam mit der Bevölkerung "Peter und Paul" im gewohnten Rahmen im Nikolaus-Homm-Park feiern zu können, sagt Vorsitzender und Hauptmann Rainer Philipp.