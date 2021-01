Jetzt teilen:

VILLMAR-AUMENAU - Auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Feldstraße in Aumenau hat am Montagabend eine Gartenhütte gebrannt. Der Eigentümer hat das Feuer nach Angaben der Polizei gegen 22.30 Uhr bemerkt. Er rief die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle hatte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter Telefon 0 64 31- 9 14 00 zu melden.