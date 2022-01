Geld und Münzen in Weyer geklaut

Bargeld und Münzen haben Unbekannte bei einem Einbruch in Weyer erbeutet. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VILLMAR-WEYER - Unbekannte haben bei einem Einbruch Bargeld und Münzen in Villmar erbeutet. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 5. auf 6. Januar, drangen die Täter in ein Einfamilienhaus in der Weyerer Straße "Am Hang" ein - vermutlich zwischen 0 und 8.30 Uhr. Die Täter flüchteten mit der Beute.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in dem Wohngebiet Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.