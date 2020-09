Gemeinsam Spielplatz auf Vordermann bringen

Bürgermeister Frank Groos, die Vorsitzende des Verschönerungs- und Kulturverein Niederbrechen, Elge Weimer, und Nico Jung von der Elterninitiative setzen sich für bessere Spielplätze in Niederbrechen ein. Foto: Verschönerungs- und Kulturvereins Niederbrechen

Brechen-Niederbrechen (red). Mit einer Spende in Höhe von 6000 Euro unterstützen in Niederbrechen Bürger und Unternehmen die Verschönerung des Spielplatzes in der Gartenstraße. Weitere 10 000 Euro stellte der Kultur- und Verschönerungsverein in Aussicht.

Seit mehr als drei Jahren bringen eine Elterninitiative und die Gemeinde die Verbesserung und Verschönerung von Spielplätzen in Niederbrechen voran. 2017 wurde der Spielplatz an der Seniorenresidenz grunderneuert und 2018 der Spielplatz in der Ahornstraße überholt und aufgebessert.

In diesem Jahr stehen der Abriss und der anschließende Neuaufbau des Spielplatzes in der Gartenstraße an. Als einziger Spielplatz unterhalb der stark befahrenen B8 und entlang des Radweges kommt auch diesem Spielplatz eine wichtige Bedeutung in Niederbrechen zu.

Ein Spielplatz besonders

für kleinere Kinder

50 000 Euro hat die Gemeinde im Haushalt zur Erneuerung vorgesehen. Intensiv engagierte sich auch die Elterninitiative, die unter der Schirmherrschaft des Kultur- und Verschönerungsvereins in Niederbrechen steht, in der Vorplanung. Sie erläuterte mit Bürgermeister Frank Groos (parteilos), dem Bauamt und den Mitarbeitern des Bauhofs die Wünsche und Vorstellungen für eine Neugestaltung. Insbesondere für kleine Kinder und deren Geschwister soll dieser Spielplatz den idealen Ort zum Spielen bieten.

Dank zahlreicher Spenden von örtlichen Unternehmen und Bürgern konnten zusätzlich 6000 Euro beigesteuert werden. Dank des Kultur- und Verschönerungsvereins und seiner Unterstützer konnten zusätzlich weitere 10 000 Euro in Aussicht gestellt werden.

Aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen wird es in diesem Jahr keinen Helfertag zum Anpacken geben. Doch 2021 steht die Kirmes wieder an und ein Ausrichter ist der Kultur- und Verschönerungsverein, der bei dieser wie bei anderen Aktionen auf die Dorfgemeinschaft zählt.