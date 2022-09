Helferkreis Villmar steht Ukraine-Geflüchteten zur Seite

Stehen den geflüchteten Menschen mit Rat und Tat, wie hier beim Schriftverkehr mit Behörden, zur Seite: Angelika Guidry (v. l.), Paul Arthen und Monika Müller vom Villmarer Helferkreis. Foto: Christiane Müller-Lang

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VILLMAR - Essen und Trinken, ein Dach über dem Kopf und auch etwas Geld: Das ist das Wichtigste, was geflüchtete Menschen hier am Anfang brauchen. "Wenn die Not der ersten Tage gelindert ist, warten andere Herausforderungen", sagt Angelika Guidry vom Villmarer Helferkreis. Auch dabei werden die ehrenamtlichen Helfer gebraucht. Seit rund einem halben Jahr sind sie nun im Einsatz für die ukrainischen Flüchtlinge.

Lesen Sie auch: Seltenes Fossil findet Dank Zehnjähriger neue Heimat

"Wir haben einen Tag nach Kriegsbeginn losgelegt, es war klar, da kommen Menschen zu uns", erzählt Helferkreis-Vorsitzende Angelika Guidry. Um schnell Wohnraum zu finden, seien Plakate in den Geschäften aufgehängt worden, ergänzt Kassierer Paul Arthen. Zudem hätten sie um Sach- und Geldspenden gebeten, um die ankommenden Menschen erst einmal versorgen zu können. "Wenn es gut läuft, haben die Menschen bei der Ankunft eine Wohnung, aber dann haben sie noch nichts zu essen und zu trinken und auch noch kein Geld, um etwas zu kaufen", erklärt Arthen. "Ohne eine Erstversorgung geht das nicht", ergänzt die stellvertretende Vorsitzende Monika Müller.

DER HELFERKREIS VILLMAR Der Helferkreis Villmar bestand zunächst als lockerer Zusammenschluss von Bürgern, die helfen wollten. Vorrangig wurden Flüchtlinge unterstützt, die damals im Villmarer Schwesternhaus lebten. Als der ehemalige Rewe-Markt zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut wurde, beschlossen die damaligen Helfer, einen Verein zu gründen, um effektiver arbeiten zu können. Die Gründungsversammlung fand am 26. Februar 2016 statt. Oberstes Ziel des Vereins ist es, Menschen in Not zu helfen und beizustehenAber auch der Kleidersalon Aumenau wird ehrenamtlich von den Mitgliedern betrieben. Derzeit hat der Verein rund 60 Mitglieder Weitere Informationen im Internet auf www.helferkreis-villmar .com.

Helferkreis berichtet von großer Hilfsbereitschaft

Die Hilfsbereitschaft im Marktflecken sei groß, berichtet Guidry. Auch Geldspenden seien für den Helferkreis wichtig, um das anschaffen zu können, was gerade dringend gebraucht wird, wie eine Babyausstattung oder auch Trolleys zum Einkaufen. "Wir haben bisher immer versucht, den Kühlschrank zur Ankunft mit Lebensmitteln zu füllen", sagt sie. Auch etwas Geld hätten sie den Menschen gegeben. "Viele waren allerdings zu stolz, es zu nehmen", bemerkt die Vorsitzende.

Gut erinnert sie sich an den Tag, als im Frühjahr die erste größere Gruppe aus der Ukraine geflüchteter Menschen in Villmar ankam. "Auf einmal saßen 15 Leute bei mir zu Hause im Flur, es waren Frauen mit Kindern und alle hatten Anträge dabei, die schnell ausgefüllt werden mussten", erzählt sie und fügt an: "In den ersten Tagen nach der Ankunft ist immer am meisten zu tun, es dauert, bis der ganze Papierkram erledigt ist."

Viele Schritte müssten unternommen werde

Es sei ein "Riesenpaket", das zügig fertiggemacht werden müsse, weil es wichtig sei, um Fuß fassen zu können. Es gehe von der Anmeldung bei der Gemeinde und Pässen, die von den Schriftzeichen her hier besser lesbar sind, über die Kontoeröffnung und den Antrag auf Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz bis hin zur Aufenthaltsgenehmigung. Auch Vermietern von Wohnungen stehen die Helfer zur Seite, helfen bei Unterlagen und Verträgen und kümmern sich auch um Möbel, soweit das möglich ist.

Derzeit gibt es kaum noch Neuankömmlinge im Marktflecken, und wenn dann über private Kontakte. Vom Landkreis hat der Marktflecken seit Anfang August keine Flüchtlinge mehr zugewiesen bekommen, sagt Bürgermeister Matthias Rubröder (CDU) auf Nachfrage.

Eichelberghalle wird als Unterkunft geschlossen

Er geht davon aus, dass die Eichelberghalle in Aumenau voraussichtlich ab Mitte September nicht mehr als Unterkunft benötigt wird. "Die Halle wird dann wieder für die Vereine und Veranstaltungen zur Verfügung stehen", erklärt der Rathauschef. Das Bürgerhaus war Ende März umgebaut worden.

Rund 110 Flüchtlinge leben laut Rubröder derzeit im Marktflecken. Zu Spitzenzeiten im Juli seien es fast 140 Menschen gewesen. Ein Großteil der geflüchteten Menschen sei im Marktflecken geblieben. Sie versuchen, sich dort eine neue Zukunft aufzubauen. Vieles würden sie dabei selbst in die Hand nehmen, bemerkt Angelika Guidry. "Die Menschen aus der Ukraine sind sehr selbstständig und vernetzen sich gleich sehr gut", sagt sie. Fast alle seien sehr fit mit Handy und Technik, das sei bei den Flüchtlingen, die vor einigen Jahren nach Villmar gekommen seien, nicht der Fall gewesen, ergänzt Arthen.

"Ich würde mir oft einfach mal eine unkonventionelle Lösung wünschen". Angelika Guidry, Helferkreis-Vorsitzende

Die Unterstützung des Helferkreises wird trotzdem gebraucht, gerade im Umgang mit den Behörden, bei der Jobsuche und weil kaum einer der Flüchtlinge deutsch spricht. "Die Bürokratie erschwert vieles, alles ist sehr aufwendig", sagt Monika Müller. "Ich würde mir oft einfach mal eine unkonventionelle Lösung wünschen", ergänzt Angelika Guidry.

Sie denkt dabei auch an die Kinderbetreuung. "Das ist gerade eines der größten Probleme", sagt sie. Viele Frauen seien alleine mit teilweise sehr kleinen Kindern gekommen und stünden vor einem Problem, wenn sie beispielsweise zum Arzt müssen oder einen Sprachkurs besuchen wollen. "Es sind nicht genügend Betreuungsplätze da, da müssen andere Möglichkeiten gefunden werden", sagt die Vorsitzende. Vorstellbar sei zum Beispiel, dass andere Eltern oder Mütter die Kinder mitbetreuen würden, doch müsse das organisiert und auch offiziell geregelt werden.

Mittwochs ab 14.30 Uhr bietet der Helferkreis einen Deutschkurs im Vereinsheim der Villmarer Leichtathletikfreunde an. Dort findet freitags ab 14 Uhr auch das Begegnungscafé für alle Bürger statt. "Der Helferkreis ist für alle Menschen in Not da", betont Angelika Guidry.