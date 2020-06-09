Dienstag, 09.06.2020 - 11:10
3 min
Horstkontrolle auf Villmarer Galgenberg sorgt für Aufregung
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
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WINDKRAFT IM MARKTFLECKEN VILLMAR
Im Marktflecken Villmar steht Windkraft derzeit ausschließlich auf privaten Grundstücken zur Debatte. Die Gemeinde hat ein deutliches Zeichen gegen Windkraft gesetzt. Nach einem Beschluss des Parlaments soll der Gemeindevorstand alle aus seiner Sicht sinnvollen Schritte gegen die Windkraft unternehmen - wenn es sein muss auch per Klage vor Gericht.
Der Teilregionalplan Energie Mittelhessen weist auf Villmarer Gebiet zwei Windvorrangflächen aus - eine auf dem Galgenberg und eine weitere bei Seelbach, Falkenbach und Arfurt.
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