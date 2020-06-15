Montag,
15.06.2020 - 23:00
2 min
Horstkontrollen in Villmar werfen weiter Fragen auf
Die Horstkontrollen auf dem Villmarer Galgenberg sorgen weiter für Kritik. Bürgerinitiative, Naturschützer und Politik haken nun nochmal nach.
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