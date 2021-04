Jetzt teilen:

VILLMAR - Die Bäume sind nicht mehr zu retten: Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in den Bereichen "Am Kuhgraben" und "Galgenberg" in Villmar mehrere Bäume angesägt.

Zeugen hatten das am Sonntag festgestellt. Betroffen sind insgesamt 25 Bäume, die nun aus Sicherheitsgründen komplett entfernt werden mussten. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber des Vorfalls werden daher gebeten, sich unter Telefon 0 64 71-9 38 60 an die Polizeistation Weilburg zu wenden.