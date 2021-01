Jörg Schmidt führt Liste der SPD an

Jetzt teilen:

VILLMAR - Jörg Schmidt führt die SPD Villmar in die Kommunalwahl.

Auf der SPD-Liste für die Wahl der Gemeindevertretung in Villmar am 14. März finden sich Kandidaten aus allen Ortsteilen, in jedem Alter, bereits erfahrene Kommunalpolitiker wie auch motivierte Neulinge. Insgesamt umfasst die Liste 26 Bewerber.

Auf Platz eins steht auch bei dieser Wahl wieder Jörg Schmidt aus Villmar, der in der vergangenen Legislaturperiode nicht nur Fraktionsvorsitzender war, sondern auch seit einem halben Jahr Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) ist. Ihm folgt die Vorsitzende der Villmarer Sozialdemokraten, Alicia Bokler, die auch Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Sport und Soziales ist.

Platz drei belegt der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung, Volker Butzbach (Weyer), gefolgt von den Gemeindevertretern Andreas Städtgen (Aumenau) und Frank Stockmann (Langhecke).

In den Top Ten sind auch die Gemeindevertreter Thomas Zanger aus Seelbach (Platz sechs), Hans-Joachim Mill aus Aumenau (Platz neun) und Achim Meuser aus Villmar als Zehnter der Liste sowie die Vorstandsmitglieder Hartmut Meuser aus Villmar (Platz sieben) und Cornelia Peter-Beeck aus Weyer (Platz acht).

Unter den neuen Gesichtern sind die Vorsitzende des Villmarer Helferkreises, Angelika Guidry aus Villmar (Platz elf), Felix Dasch aus Villmar (Platz zwölf), der seit den Anfängen im Villmarer Kinder- und Jugendparlament engagiert ist, sowie der 35-jährige Sascha Hoffarth aus Villmar (Platz 13) und die 80-jährige Anneliese Beck aus Weyer (Platz 18).

Auf Platz 21 tritt mit Mario Rudolf aus Falkenbach der frühere Fraktionsvorsitzende an. Nicht auf der Liste steht der derzeitige Erste Beigeordnete des Marktfleckens, Rainer Philipp.