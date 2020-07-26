Sonntag,
26.07.2020 - 22:00
2 min
Kindertag im Kleidersalon in Aumenau kommt gut an
Der Kindertag im Aumenauer Kleidersalon war ein voller Erfolg. Der Helferkreis Villmar denkt nun über weitere Sonderaktionen nach.
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