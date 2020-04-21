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Dienstag, 21.04.2020 - 19:38
4 min

König-Konrad-Halle in Villmar bleibt nach Brand lange geschlossen

Bei dem Brand an der König-Konrad-Halle sind große Schäden entstanden. Die Villmarer werden länger auf ihr Bürgerhaus verzichten müssen.

Christiane Müller-Lang: Redakteurin Weilburg
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
"Teutonia"-Mitglieder bringen nach dem Brand den Flügel in Sicherheit: Am Transport mit dem Traktor sind (von links) Alfred Schermuly, Mathias Laux, der den Traktor fährt, und Ulrich Kullmann beteiligt. Der Flügel ist derzeit bei einem Mitglied in der Unteren Scheunengasse untergestellt. Foto: Martin Trimpler

"Teutonia"-Mitglieder bringen nach dem Brand den Flügel in Sicherheit: Am Transport mit dem Traktor sind (von links) Alfred Schermuly, Mathias Laux, der den Traktor fährt, und Ulrich Kullmann beteiligt. Der Flügel ist derzeit bei einem Mitglied in der Unteren Scheunengasse untergestellt. Foto: Martin Trimpler

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Fotos
"Teutonia"-Mitglieder bringen nach dem Brand den Flügel in Sicherheit: Am Transport mit dem Traktor sind (von links) Alfred Schermuly, Mathias Laux, der den Traktor fährt, und Ulrich Kullmann beteiligt. Der Flügel ist derzeit bei einem Mitglied in der Unteren Scheunengasse untergestellt. Foto: Martin Trimpler

"Teutonia"-Mitglieder bringen nach dem Brand den Flügel in Sicherheit: Am Transport mit dem Traktor sind (von links) Alfred Schermuly, Mathias Laux, der den Traktor fährt, und Ulrich Kullmann beteiligt. Der Flügel ist derzeit bei einem Mitglied in der Unteren Scheunengasse untergestellt. Foto: Martin Trimpler

Großbaustelle nach dem Brand: Der hintere Gebäudeteil der König-Konrad-Halle, wo das Feuer am meisten wütete, ist in riesige Planen eingepackt. Foto: Jürgen Vetter

Großbaustelle nach dem Brand: Der hintere Gebäudeteil der König-Konrad-Halle, wo das Feuer am meisten wütete, ist in riesige Planen eingepackt. Foto: Jürgen Vetter

Große Schäden sind gerade im Bereich der Bühne entstanden. Foto: Matthias Rubröder

Große Schäden sind gerade im Bereich der Bühne entstanden. Foto: Matthias Rubröder

Völlig verkohlt ist die Dachkonstruktion über der Bühne der König-Konrad-Halle nach den Brand. Foto: Matthias Rubröder

Völlig verkohlt ist die Dachkonstruktion über der Bühne der König-Konrad-Halle nach den Brand. Foto: Matthias Rubröder

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BRANDURSACHE: POLIZEI SUCHT WEITERE ZEUGEN

Die Ursache des Brandes an der König-Konrad-Halle steht noch nicht abschließend fest, wie Polizeisprecherin Claudia Schäfer-Simrock auf Nachfrage erklärte.

Nach ersten Ermittlungen sei das Feuer am 31. März mit hoher Wahrscheinlich im Bereich von mehreren Mülltonnen ausgebrochen, die an der Halle in Richtung des rückwärtigen Parkplatzes standen.

Nach Zeugenaussagen soll auf dem Parkplatz zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr ein Feuerkorb, Grill oder ähnliches gebrannt haben. Laut Schäfer-Simrock könne jedoch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob dies in Zusammenhang mit dem Brand stehe.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und bittet weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.

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Weiterführende Links
König-Konrad-Halle in Villmar brennt
König-Konrad-Halle in Villmar: Feuer verursacht enormen Schaden
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