König-Konrad-Halle in Villmar bleibt nach Brand lange geschlossen

"Teutonia"-Mitglieder bringen nach dem Brand den Flügel in Sicherheit: Am Transport mit dem Traktor sind (von links) Alfred Schermuly, Mathias Laux, der den Traktor fährt, und Ulrich Kullmann beteiligt. Der Flügel ist derzeit bei einem Mitglied in der Unteren Scheunengasse untergestellt. Foto: Martin Trimpler