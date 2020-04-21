Dienstag, 21.04.2020 - 19:38
4 min
König-Konrad-Halle in Villmar bleibt nach Brand lange geschlossen
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
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BRANDURSACHE: POLIZEI SUCHT WEITERE ZEUGEN
Die Ursache des Brandes an der König-Konrad-Halle steht noch nicht abschließend fest, wie Polizeisprecherin Claudia Schäfer-Simrock auf Nachfrage erklärte.
Nach ersten Ermittlungen sei das Feuer am 31. März mit hoher Wahrscheinlich im Bereich von mehreren Mülltonnen ausgebrochen, die an der Halle in Richtung des rückwärtigen Parkplatzes standen.
Nach Zeugenaussagen soll auf dem Parkplatz zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr ein Feuerkorb, Grill oder ähnliches gebrannt haben. Laut Schäfer-Simrock könne jedoch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob dies in Zusammenhang mit dem Brand stehe.
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und bittet weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.
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