König-Konrad-Halle in Villmar brennt

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand in der König-Konrad-Halle in Villmar zu löschen. Foto: Beuster

VILLMAR - Die König-Konrad-Halle in Villmar stand am Dienstagabend in Flammen. Feuerwehren aus Villmar, Runkel und Limburg waren im Einsatz, um den Brand der Halle im Ortskern zu löschen. Laut Gemeindebrandinspektor Lars Falkenbach ist die Brandursache derzeit noch unklar. Der hintere Teil der Halle, in der die Bühne untergebracht ist, sei in Brand geraten. Personen seien keine verletzt worden.

Durch die Corona-Krise bedingt sei die der Halle angeschlossene Gaststätte nicht geöffnet gewesen. Die Dachkonstruktion geriet in Brand, bis in den Abend hinein wurde gelöscht, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf den vorderen Hallenteil zu verhindern. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte am Abend nicht beziffert werden. Gut sei für die Feuerwehr, dass die Halle direkt an der Lahn liege, wo Wasser entnommen werden konnte.

Bürgermeister Matthias Rubröder (CDU) wurde gegen 17.30 Uhr über das Feuer informiert und war bei den Löscharbeiten vor Ort. Er zeigte sich betrübt von dem Brand. "Zum Glück ist niemanden etwas passiert", sagte Rubröder. Er verbinde viele Erinnerungen mit der Halle. Gedanken an einen Wiederaufbau seien zu früh, erst müsse der Schaden geklärt und mit der Versicherung reguliert werden, sagte Rubröder.