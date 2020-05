Licht und Schatten beim TuS Aumenau

Die Geehrten und Ehrenden beim TuS Aumenau: Stefan Lorber (v.l.), Michael Saltenberger, Rolf Nowak, Reiner Kratz, Pia Frotscher, Torsten Fiedler und Susanne Wehner. Foto: TuS Aumenau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Villmar-Aumenau (red). Der Turn- und Sportverein (TuS) Aumenau geht verhalten optimistisch ins neue Vereinsjahr. In einer von nur wenigen Mitgliedern besuchten turnusmäßigen Mitgliederversammlung zogen der Vorstand und die Abteilungsleiter überwiegend eine erfreuliche Bilanz eines arbeitsreichen Jahres und ehrten langjährige und verdiente Mitglieder.

Vorsitzender Michael Saltenberger sprach von Licht und Schatten im abgelaufenen Jahr. Neben positiven Aspekten gab es einige Dinge, die es zu verbessern gelte. So stellt sich die Frage, wie das Engagement der Vereinsmitglieder bei der Übernahme von Diensten bei Veranstaltungen verbessert werden kann. Über die Mitgliederentwicklung zeigte sich der Vorsitzende erfreut, denn bei 520 Mitgliedern gehöre praktisch jeder dritte Einwohner des Ortes dem TuS an. 140 Kinder und Jugendliche sind im Sportbetrieb aktiv und 90 Erwachsene in den Abteilungen Fußball, Volleyball, Tischtennis und Badminton. Saltenberger stellte heraus, dass zurzeit 27 Übungsleiter und Betreuer ihre Freizeit für den Verein verbringen. Inklusive der Jugendspielgemeinschaft hat der Verein derzeit 13 Mannschaften im Spielbetrieb.

Für die Fußballabteilung berichtet Thomas Scheu, dass die mit dem SV Villmar bestehende Spielgemeinschaft im Sommer letzten Jahres um den SV Arfurt erweitert wurde. Für den Jugendbereich berichtet Thomas Scheu der Versammlung, dass von den Mini-Kickern bis zu den C-Junioren insgesamt sechs Jugendmannschaften mit 100 Spielern innerhalb der Jugendspielgemeinschaft am Spielbetrieb teilnehmen.

WAHLEN Bei den Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand wurden Michael Saltenberger als erster Vorsitzender, Torsten Fiedler als erster Kassierer und Stefan Lorber als erster Schriftführer wiedergewählt. Als Fachwarte wurden Thomas Scheu (Jugend), Annemarie Kummer (Tischtennis) sowie Horst Meuser und Reinhold Ebel (beide Badminton) durch die Versammlung in ihren jeweiligen Funktionen bestätigt.

Die Tischtennisabteilungsleiterin Annemarie Kummer berichtet der Versammlung, dass zurzeit eine Herren-Mannschaft und drei Schülermannschaften am Spielbetrieb des Hessischen Tischtennisverbandes teilnehmen. Aufgrund eines längeren krankheitsbedingten Ausfalls einer Spielerin wurde die Damenmannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet, da die Spierdecke ohnehin sehr dünn war.

Turnabteilungsleiterin Beate Kramer berichtet der Versammlung, dass inzwischen 50 Kinder am Turnen teilnehmen. Alisa Löhr teilt für die Abteilung Volleyball mit, dass die Arbeit des Trainerduos der Damen-Mannschaft, Rainer Gattinger und Marcellus Schönherr, sich durch eine gute Trainingsbeteiligung und damit einhergehende Erfolge auf dem Spielfeld bemerkbar mache.

Der Abteilungsleiter für die Alten Herren, Torsten Fiedler, berichtet der Versammlung, dass die aus den Vereinen Arfurt, Aumenau und Seelbach bestehende Spielgemeinschaft im letzten Jahr lediglich 13 Spiele ausgetragen hat.

Hannelore Ackermann

wird Ehrenmitglied

Für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein wurden Patricia Becker, Dominik Fiedler, Waltraud Fiedler, Pia Frotscher, Reiner Kratz und Ralf Weil geehrt.

40 Jahre dem TuS treu sind Axel Belke, Anneliese Eller, Gerhard Eller, Hans-Günter Kujajewski, Ursula Müller-Kujajewski, Rolf Nowak, Cornelia Prinz-Müller, Michael Saltenberger, Hans Strohhöfer, Helma Strohhöfer und Susanne Wehner.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Hannelore Ackermann zum Ehrenmitglied ernannt und Horst Meißner hat für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein die Vereinsehrenplakette erhalten.