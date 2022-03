Limburg-Weilburg: Landwirte aus dem Nassauer Land im Podcast

Hoffest auf dem Gladbacherhof Villmar: Der Lehr- und Versuchsbetrieb macht beim neuen Podcast mit. Archivfoto: Margit Bach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Das Projekt "Ökomodell-Land Hessen" gestaltet eine neue Podcast-Reihe: Die Serie will die hessische Landwirtschaft erlebbar machen. Zu Wort kommen sollen Praktiker aus Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung.

Ist nun "bio", "regional" oder "saisonal" besser? Rechnet sich eine Umstellung auf bio? Und wer oder was bietet eine verlässliche Orientierung? Auch aus der Ökomodell-Region Nassauer Land, zusammengesetzt aus den Landkreisen Limburg-Weilburg, Rheingau-Taunus und der Landeshauptstadt Wiesbaden, sollen landwirtschaftliche Betriebe zu Wort kommen.

Praxis und Forschung

der Universität in Villmar

In einer Episode gibt Betriebsleiter Johannes Eisert spannende Einblicke in die Praxis und Forschung auf dem Gladbacherhof in Villmar, dem Lehr- und Versuchsbetrieb für ökologischen Landbau der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Für April ist eine weitere Folge geplant: Familie Kranz vom Scholzenhof in Wiesbaden wird über den Anbau von Bio-Erdbeeren berichten.

Zu hören ist der Podcast "Bio essen. Regional kaufen. Nachhaltig leben" bei allen gängigen Streaming-Dienstleistern sowie auf der Website von "Ökomodell-Land Hessen": https://tinyurl.com/38j8kcpe.