Linde erinnert in Weyer an ausgefallene Kirmes

Ein Baum erinnert in Weyer an die ausgefallene Kirmes.

VILLMAR-WEYER - Die wegen Corona ausgefallene Kirmes in Weyer soll dennoch in Erinnerung bleiben. Deshalb ist am Samstag auf dem Spielplatz am Kindergarten eine kleine Linde gepflanzt worden.

Die Idee hatte der Veranstalter der Kirmes 2020, die Freiwillige Feuerwehr Weyer unter Federführung von Erol Lindner, zusammen mit den diesjährigen Kirmesburschen und -mädchen. Die Linde ist in Gedenken an das Dorffest als Ersatz für den traditionellen Kirmesbaum gedacht.

Die Kirmesburschen und -Mädchen freuten sich über die Gäste, die gekommen waren. Bürgermeister Matthias Rubröder (CDU), Erol Lintner, der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Weyer, Roger Barthelmes, der Vorsitzende des RSV Weyer, Romy Schiebener, die stellvertretende Vorsitzende des MGV "Eintracht" Weyer, und die Leiterin des Kindergartens "Unter dem Regenbogen", Carolin Gros, erlebten das Pflanzen der Linde auf dem Spielplatz mit. Auch Pfarrer Ulrich Finger ließ es sich nicht nehmen, bei der Ersatzaktion des Kirchweihfestes dabei zu sein.

Kindergarten übernimmt Patenschaft für die Linde

Bürgermeister Rubröder dankte den Kirmesburschen und -mädchen. Er bedauerte, dass er leider kein frohes Kirmeswochenende wünschen dürfe, da auch in Weyer, wie überall, sämtliche Kirchweihfeste abgesagt werden mussten.

Pfarrer Finger schloss sich den Dankesworten an. Auch dass die fünf Kirmesburschen und sechs Kirmesmädchen am Sonntagmorgen gemeinsam den Kirchweih-Gottesdienst besuchen, freute ihn. Am Morgen vor der Pflanzaktion gab es eine Dorfrallye. Hier mussten wie bei einer "Schnitzeljagd" an insgesamt sechs Stationen Rätsel gelöst werden, ehe das Ziel, die Vogelschutzhütte, erreicht wurde.

Abschließend dankte Erol Lintner allen an der Baumpflanzaktion Beteiligten, besonders Försterin Nadine Ströbele für die Spende der Linde und dem Kindergarten, dass er die Patenschaft übernimmt.

Der Nachwuchs will die Linde hegen und pflegen und immer mit genügend Wasser versorgen, sodass sie in einigen Jahren im Sommer Schatten spendet.