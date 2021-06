Mainzer Bäche und Mühlen: Der Schinnergraben

ZUR SERIE

Mainz liegt nicht nur am Rhein: Zahlreiche Bäche waren einst die Lebensadern der Stadt und ihrer Vororte. Nach jahrhundertelanger Begradigung und Kanalisierung ist von den alten Bächen und Mühlen nur wenig geblieben. In einer Serie begibt sich die AZ auf ihre Spuren – in der Geschichte und im heutigen Stadtbild.



Mühlen in hechtsheim



Wassermühlen gab es in früherer Zeit am Schinnergraben nicht. Um ihr Korn mahlen zu lassen, mussten die Hechtsheimer Bauern zu den Mühlen bei Bretzenheim und Zahlbach fahren, erzählt Horst Schwinn vom Verein Hechtsheimer Ortsgeschichte. Daran erinnern wohl die Straßennamen „An den Mühlwegen“ und „Am Mühldreieck“.



In der Mühlgasse stand tatsächlich eine Ölmühle: Sie wurde von Tieren angetrieben, später von Dampf- und Dieselmotoren.



Auch eine Windmühle gab es einer Karte von 1576 zufolge bei Hechtsheim/Richtung Marienborn.