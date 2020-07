Mann mit Glasflaschen geschlagen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Villmar-Aumenau (red). Am Donnerstagabend ist in der Fürfurter Straße in Aumenau ein 23-jähriger Mann mit Glasflaschen auf den Kopf geschlagen worden. Der Mann lief gegen 19.45 Uhr die Straße entlang, als ihm auf der Strecke zwischen der Lahnbrücke und dem Bahnhof ein junges, etwa 16 Jahre altes, Pärchen entgegenkam. Es entwickelte sich nach Angaben der Polizei ein Streit zwischen dem 23-Jährigen und dem Jugendlichen, der schließlich so ausuferte, dass der 23-Jährige mit zwei Glasflaschen geschlagen und hierdurch am Kopf verletzt wurde. Der Verletzte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der etwa 16 Jahre alte Angreifer soll schwarze, kurze Haare gehabt haben und mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Die etwa gleichaltrige Begleiterin habe lange, braune Haare gehabt und ein weißes Kleid getragen. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.