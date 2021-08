Mann verletzt seine Partnerin schwer

Jetzt teilen:

VILLMAR-AUMENAU - In der Nacht zum Freitag nahm die Polizei in Aumenau einen 24-Jährigen fest, der im Verdacht steht, seine Partnerin attackiert und dabei schwer verletzt zu haben.

Das Tatgeschehen ereignete sich im Laufe der Nacht in der Wohnung des Mannes in der Falkenbacher Straße. Die verletzte Frau - eine 20-Jährige aus Villmar - wurde unter anderem mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Den 24-jährigen Tatverdächtigen nahm die Polizei an seiner Wohnanschrift fest. Er soll am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.