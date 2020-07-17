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Freitag, 17.07.2020 - 11:42
3 min

Mit Papp-Figuren durch die Krise

Eine gute Idee und ein guter Partner, so kommt man auch in der Krise zurecht. Das beweisen die Firmen Menk und Much und setzen dabei auch auf Papp-Kameraden.

Von Kerstin Kaminsky
Man muss sich nur zu helfen wissen: In Aumenau werden statt der sonst üblichen Verpackungsmaterialien in der Corona-Krise auchTrennwände und Platzhalter aus Wellpappe hergestellt. Foto: Kerstin Kaminsky

Man muss sich nur zu helfen wissen: In Aumenau werden statt der sonst üblichen Verpackungsmaterialien in der Corona-Krise auchTrennwände und Platzhalter aus Wellpappe hergestellt. Foto: Kerstin Kaminsky

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