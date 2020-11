Mittelalterliche Predigt in Münster und Weyer

Pfarrer Ulrich Finger gestaltet als "Hulderych de Fromholdeskerke" die mittelalterlichen Gottesdienste zum Reformationsfest in Münster und Weyer. Foto: Kirchengemeinde Münster

SELTERS-MÜNSTER/VILLMAR-WEYER - Selters-Münster/Villmar-Weyer (uf). "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" - das Wort der Jahreslosung hat im Mittelpunkt des mittelalterlichen Gottesdienstes am Reformationstag in der Münsterer Kirche und am darauffolgenden Sonntag in der Weyerer Kirche gestanden. Prediger in beiden Gottesdiensten war Pfarrer Ulrich Finger. Er war in die Rolle des "Hulderych de Fromholdeskerke" geschlüpft.

Seit vielen Jahren ist Finger in der Mittelalterszene unterwegs und feiert in Kirchen oder auf Turnierplätzen Gottesdienste im mittelalterlichen Stil. Er spielt häufig einen Zeitgenossen der Reformation und versucht, die religiösen Themen der Reformationszeit auch für moderne Menschen nachvollziehbar zu machen.

In seiner Predigt aktualisierte er nun als"Hulderych de Fromholdeskerke" eine biblische Geschichte um die Jahreslosung 2020. Gegen den "sprachlosen Geist", der den Sohn der Evangeliumsgeschichte töten will, setzte Jesus das lebendig machende und erlösende Wort.

In historisierender Rede, aber theologisch pointiert legte der Prediger aus dem Laubustal den Bibeltext lebendig aus. Dem Zweifel hielt er das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem wahren Gott und wahren Menschen entgegen.

Unterstrichen wurden die Worte durch passende Choräle aus der Reformationszeit, die der Prediger zur Orgel oder auch solo kräftig intonierte. So unterstrich er mit dem Lutherlied "Ein feste Burg ist unser Gott", dass auch in schwersten Zeiten "der Fürst dieser Welt" ein für alle Mal gerichtet ist. Und "ein Wörtlein" ihn fällen kann.