Nach Großbrand: Es geht voran in der König-Konrad-Halle

So sieht es derzeit in der König-Konrad-Halle aus: Auf der Bühne steht noch das Gerüst zum Wiederaufbau des Daches, auch der Boden und die Innenverkleidung müssen erneuert werden. Die Spuren des Großbrandes sind noch zu sehen: Bürgermeister Matthias Rubröder schaut sich eine Stelle an der Außenwand des Bürgerhauses an. Fotos: Christiane Müller-Lang