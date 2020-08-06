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Donnerstag, 06.08.2020 - 05:00
2 min

Nach Großbrand: Sanierung der König-Konrad-Halle in Villmar

Vor rund vier Monaten hat ein Brand die Villmarer König-Konrad-Halle zerstört. Es wird noch bis ins nächste Jahr hinein dauern, bis die Halle wieder genutzt werden kann.

Christiane Müller-Lang: Redakteurin Weilburg
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
Noch sind die Überreste des Daches mit großen Planen abgedeckt, bald sollen die Arbeiten hier aber beginnen: die König-Konrad-Halle in Villmar rund vier Monate nach dem Großbrand. Foto: Christiane Müller-Lang

Noch sind die Überreste des Daches mit großen Planen abgedeckt, bald sollen die Arbeiten hier aber beginnen: die König-Konrad-Halle in Villmar rund vier Monate nach dem Großbrand. Foto: Christiane Müller-Lang

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Fotos
Noch sind die Überreste des Daches mit großen Planen abgedeckt, bald sollen die Arbeiten hier aber beginnen: die König-Konrad-Halle in Villmar rund vier Monate nach dem Großbrand. Foto: Christiane Müller-Lang

Noch sind die Überreste des Daches mit großen Planen abgedeckt, bald sollen die Arbeiten hier aber beginnen: die König-Konrad-Halle in Villmar rund vier Monate nach dem Großbrand. Foto: Christiane Müller-Lang

Wird noch länger Baustelle sein: der große Saal der König-Konrad-Halle mit der Bühne im Hintergrund. Foto: Christiane Müller-Lang

Wird noch länger Baustelle sein: der große Saal der König-Konrad-Halle mit der Bühne im Hintergrund. Foto: Christiane Müller-Lang

Schaut sich die Schäden am Dach an: Bürgermeister Matthias Rubröder im großen Saal der König-Konrad-Halle von der zerstörten Bühne aus gesehen. Foto: Christiane Müller-Lang

Schaut sich die Schäden am Dach an: Bürgermeister Matthias Rubröder im großen Saal der König-Konrad-Halle von der zerstörten Bühne aus gesehen. Foto: Christiane Müller-Lang

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EIN ZELT FÜR DIE VEREINE

Villmarer Vereine können nach dem Brand in der König-Konrad-Halle ein Zelt nutzen, das auf dem Gelände des Tennisclubs aufgebaut wurde. Die Idee dazu hatte der Männergesangverein "Teutonia" Villmar, der Tennisverein stellte den Platz für das 300 Quadratmeter große Zelt mit Bodenbrettern zur Verfügung.

Die Gemeinde übernimmt die Kosten und kümmert sich um die Buchungen. Hingewiesen wird darauf, dass das Zelt nur für Vereinszwecke gedacht ist und nicht für den privaten Gebrauch.

Für Buchungen bei der Gemeinde ist Theresa Philipp, Telefon 06482/912122, E-Mail: theresa.philipp@villmar.de, zuständig.

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