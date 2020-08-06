Donnerstag, 06.08.2020 - 05:00
2 min
Nach Großbrand: Sanierung der König-Konrad-Halle in Villmar
Von Christiane Müller-Lang
Redakteurin Weilburg
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EIN ZELT FÜR DIE VEREINE
Villmarer Vereine können nach dem Brand in der König-Konrad-Halle ein Zelt nutzen, das auf dem Gelände des Tennisclubs aufgebaut wurde. Die Idee dazu hatte der Männergesangverein "Teutonia" Villmar, der Tennisverein stellte den Platz für das 300 Quadratmeter große Zelt mit Bodenbrettern zur Verfügung.
Die Gemeinde übernimmt die Kosten und kümmert sich um die Buchungen. Hingewiesen wird darauf, dass das Zelt nur für Vereinszwecke gedacht ist und nicht für den privaten Gebrauch.
Für Buchungen bei der Gemeinde ist Theresa Philipp, Telefon 06482/912122, E-Mail: theresa.philipp@villmar.de, zuständig.
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