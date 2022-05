Nach Streit mit Nachbar: 64-Jähriger aus Villmar vermisst

Die Polizei sucht öffentlich nach einem Vermissten aus Villmar. Symbolfoto: Achim Scheidemann dpa

VILLMAR - Seit Mittwoch, 11. Mai, wird der 64-jährige Rolf H. aus Villmar-Aumenau vermisst. Wie die Polizei mitteilt, habe er nach einer Auseinandersetzung mit einem Nachbarn am Dienstag in der Nacht ungewöhnlicherweise sein Haus verlassen. "Bislang kehrte er nicht zurück. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, auch mit Suchhunden, einer Drohne und einem Hubschrauber verliefen bisher erfolglos", so die Polizei in ihrer Mitteilung. Rolf H. ist etwa 1,85 Meter groß, von normaler Statur und hat dunkle Haare, die auf dem Kopf etwas lichter werden. Er ist Vollbartträger und wahrscheinlich mit einem dunkelblau melierten Jogginganzug und braunen Birkenstock-Schlappen bekleidet.

Der Vermisste aus Villmar. (Foto: Polizei Limburg)

Aufgrund seines Gesundheitszustandes könne eine Gefahr für ihn nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nehmen die Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 06431/91400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.