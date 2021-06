Nach Unfall per Hubschrauber in die Klinik

Per Rettungshubschrauber wird der verletzte 42-Jährige in eine Frankfurter Klinik geflogen. Symbolfoto: Tim Mueller-Zitzke/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VILLMAR-AUMENAU - Ein Überholmanöver endete für einen 42-Jährigen aus Karben am Montagabend mit einem Verkehrsunfall. Der Mann befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Skoda zunächst die Landesstraße 3063 von Aumenau kommend in Richtung Langhecke. Hinter einer Kurve kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Leitplanke und kam erst auf einem Wiesengrundstück zum Stehen. Zwei Zeugen gaben an, der Mann habe sie zuvor überholt und sei mit hoher Geschwindigkeit auf der Landstraße unterwegs gewesen. Der 42-Jährige erlitt durch den Unfall Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 10 000 Euro geschätzt.