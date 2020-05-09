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Samstag, 09.05.2020 - 15:30
3 min

Niederbrechen: Kameraden schwingen die Schneeschippe

Corona macht erfinderisch: Die Melderprogrammierung bei der Feuerwehr Niederbrechen erfordert Kreativität.

Von Peter Ehrlich
Die digitalen Melder brauchen ein Update. In Zeiten von Corona und den geltenden Abstandsregeln finden die Brandschützer dafür eine ebenso ungewöhnliche wie kreative Lösung: Stellvertretender Gemeindebrandinspektor Michael Gläser (links), Dietmar Giesen und Florian Roth bei der Übergabe des Melders per Schneeschippe. Foto: Peter Ehrlich

Die digitalen Melder brauchen ein Update. In Zeiten von Corona und den geltenden Abstandsregeln finden die Brandschützer dafür eine ebenso ungewöhnliche wie kreative Lösung: Stellvertretender Gemeindebrandinspektor Michael Gläser (links), Dietmar Giesen und Florian Roth bei der Übergabe des Melders per Schneeschippe. Foto: Peter Ehrlich

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