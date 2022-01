Papas reparieren den Kita-Fuhrpark

Die Fahrzeuge rollen wieder: Darüber freuen sich (v.l.) Philipp Alban aus dem Papa-Arbeitsteam, Kita-Leiterin Birgit Werner (Leiterin der Kita), Andreas Lindemaier (Vize-Elternbeiratsvorsitzender), Vincent Schmidt (zweiter Kassierer "Villmar Kult") und Elternbeiratsmitglied Maike Ackermann. Foto: Peter Ehrlich

VILLMAR - Dass Papa der Beste ist, wurde nicht nur in einem Schlager besungen, auch in der Kindertagesstätte St. Agatha in Villmar können dies alle bestätigen. Andreas Lindemaier, Philipp Alban, Andreas Meuth und Florian Ackermann haben den Fuhrpark der Kinder inspiziert, vorhandene Mängel dokumentiert und sich dann mit Ersatzteilen an die Reparatur gemacht.

Rund 30 Fahrzeuge stehen den Kindern hierbei mit zwei oder vier Rädern zur Verfügung, teilweise sogar mit Anhängern.

Auf dem rund Gelände sind die Kleinen unter anderem mit Traktoren unterwegs und können auf einer rund 15 Quadratmeter großen "Baustelle" Erd- und Tiefbauarbeiten ausführen.

Fahrzeuge werden bei

jedem Wetter genutzt

Leiterin Birgit Werner freut sich, da die Kinder in der Lösung selbstgestellter Aufgaben und Projekte voll entfalten können - die Fantasie beim Spielen anregen, das ist es, was auf dem Spielgelände hervorragend ausgelebt werden kann.

Die unterschiedlichen Fahrzeugtypen werden bei jedem Wetter genutzt, sowohl auf dem gepflasterten, ebenerdigen Hof im Schatten von St. Peter und Paul als auch im naturbelassenen Gelände unter den Bäumen. Die Anforderungen an die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge ist zum Schutze der Kinder enorm wichtig und war den Eltern eine Herzensangelegenheit. Und so wurden scharfe Kanten entschärft, die Mechanik geprüft, instandgesetzt und bei Bedarf durch Ersatzteile wieder gangbar gemacht.

Verein ist bekannt durch

das "Tells-Bells-Festival"

Die 1000 Euro, die hierfür insgesamt aufgewendet wurden, sind dem Verein "Villmar Kult" zu verdanken. Zur Jugend- und Kulturförderung in Villmar beizutragen, das ist das Ziel des 2002 gegründeten Vereins, der eher durch die "Tells-Bells-Festivals" bekannt ist.

Doch der zweite Kassierer des Vereins, Vincent Schmidt freute sich, mit dieser Spende die Wurzeln auch seiner Kindheit in Villmar fördern zu können und so zum sicheren Spiel im Kindergarten beitragen zu können. Der Verein informiert unter www.villmar-kult-ev.de über seine Veranstaltungen und Spendenmöglichkeiten, denn natürlich fehlt auch in diesem Kulturbereich durch die aktuelle Lage das ein oder andere.